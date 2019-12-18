3. Kocaeli Kent Sempozyumu başlıyor

TMMOB Kocaeli İl Koordinasyon Kurulunun (İKK) düzenlediği ve kente dair disiplinler arası çalışmaların çok sayıda önemli örneğinin tartışılacağı 3. Kent Sempozyumu "Kocaeli, Kocaeli Kadar Mı?" başlığıyla yapılacak.

Sempozyumda insan ve yaşam odaklı önerilerin irdelenmesi hedeflenirken somut çözüm önerileri de sunulacak.

Tüm Kocaeli halkına açık olacak sempozyum, 19 Aralık Perşembe günü SEKA Park Kongre ve Kültür Merkezi’nde Saat 16.30'da açılış konuşmaları ile başlayacak.

3. Kocaeli Kent Sempozyumu, 20 Aralık Cuma ve 21 Aralık Cumartesi günleri ise 09.30-18.30 saatleri arasında Mimarlar Odası Taş Bina’da gerçekleştirilecek.

"KENTİN SORUNLARINI TARTIŞACAĞIZ"

Sempozyumla ilgili bilgi veren TMMOB Kocaeli İKK Sekreteri ve Makina Mühendisleri Odası Kocaeli Şube Başkanı Murat Kürekçi, “Bu yıl düzenleyeceğimiz 3. Kent Sempozyumunda kentin dış çeperlerinin ötesine bakarak, bölgesel etkileşimleri dikkate alarak, coğrafik kent sınırlarını aşarak, ‘Kocaeli, Kocaeli kadar mı’ çerçevesinden tespit ve önerilerimizi paylaşacağız" dedi.

Katılımcılara dair bilgiler de veren Kürekçi, "TMMOB’a bağlı tüm bileşenlerinin, üniversiteler ile kamu kurum ve kuruluşlarının kendi uzmanlık alanlarından bilimsel verileri ve önerileri ortaya koyacağı, diğer toplumcu yapıların kendi düşünce ve çalışmalarından katkılar sunacağı bu sempozyumda kentin yapısal ve yaşamsal tüm sorunlarını tartışacağız" ifadelerini kulandı. (Kocaeli/EVRENSEL)

III. Kocaeli Kent Sempozyumunda kent sorunları tartışılacak

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