TMMOB: Diyarbakır surlarına sahip çıkılmalı

Diyarbakır'da tarihi surların ve yıkılan yapılara ait bazalt taşlarının satılmasıyla ile ilgili Mimarlar Odasında açıklama yapan TMMOB İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Doğan Hatun, surlara sahip çıkılması çağrısı yaptı.

Yeniden inşa edilen Sur ile ilgili konuşan Hatun, “Projelerin uygulanmasıyla birlikte Sur mimarisine, Sur’un tarihi dokusu ile alakası olmayan bazalt makyajlı cezaevi tipinde beton yapılar ortaya çıktı. Tüm itirazlarımıza rağmen kültürel değerlerimize Ankara merkezli yıkım operasyonlarıyla Sur kenti tarihinin en büyük ihanetini yaşadı” diye konuştu.

Hatun, hukuk mücadelesinin de cezasızlık ile sonuçlandığını ve bu cezasızlık durumunun artık kanıksanmış olduğunu dile getirdi.

"BU SÜRECİ YARATANLAR DA SUÇLULAR"

Son günlerde basında yer alan surlardan taşların sökülüp satılması ve yıktırılan tarihi evlerin malzemelerinin traktörlerle satılmasının yıkım sürecinin sonucu olduğunu unutmamak gerektiğini ifade eden Hatun, şöyle devam etti:

“Tarihi Sur yıkımı sonrası bu değerli yapı elemanlarının bulunduğu moloz alanına basın dahi kimsenin alınmamasına rağmen birilerinin sanki kendi başına bu taşları sattığı algısı doğru değildir. Yani suçlu sadece gözaltına alınan iki kişi değildir. Bu süreci yaratanlar da en az o kadar suçludurlar. Sur’daki bu yıkımı gerçekleştirenler bellidirler, illa suçlu aranacaksa suçlular yerlerinde oturmaktadırlar, Yargının bu noktada devreye girmesini bekliyoruz. Bu değerler bir kurumun veya bazı kişilerin korunmasına bırakılacak kadar önemsiz değillerdir. Bundandır ki tüm kenti surlara sahip çıkmaya çağırıyoruz.” (Diyarbakır/EVRENSEL)

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