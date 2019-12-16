Diyarbakır Valisi: Surları tahrip edenler gözaltına alındı

Diyarbakır Surlarının tahrip edilmesine ilişkin Vali Hasan Basri Güzeloğlu Twitter üzerinden açıklama yaparak şüphelilerin gözaltına alındığını duyurdu.

Diyarbakır Valisi ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kayyumu Hasan Basri Güzeloğlu, Diyarbakır surlarının tahrip edilmesine ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı. Güzeloğlu, “Unesco Dünya Kültür Mirası, Diyarbakır’ın kalbi ve İnsanlık tarihinin tanığı Sur’ları tahrip edenler emniyet birimlerimizce göz altına alınmış ve haklarında adli tahkikat başlatılmıştır. Sur’lara zarar veren ve tahrip edenlere karşı kararlılıkla mücadele edilecektir” ifadelerini kullandı.

Unesco Dünya Kültür Mirası, Diyarbakır’ın kalbi ve İnsanlık tarihinin tanığı Sur’ları tahrip edenler emniyet birimlerimizce göz altına alınmış ve haklarında adli tahkikat başlatılmıştır.

Sur’lara zarar veren ve tahrip edenlere karşı kararlılıkla mücadele edilecektir. — Hasan Basri Güzeloğlu (@Hasan_Guzeloglu) December 15, 2019

BAKIM VE ONARIM İÇİN İHALE

Surların ve burçların bakımı için ihale yapacaklarını da duyuran Güzeloğlu, “Valilik ve Büyükşehir Belediyemizce 13.500 milyon TL yatırım bedeli ile Surların ve Burçların bakım ve onarım ihalesine çıkıyoruz. Surların ışıklandırılmasını da projelendiriyoruz. 2020 ilk çeyreğinde inşallah ihalesine çıkacağız. Surlar, tarihin tanığı ve Diyarbakır’ın varlığıdır” dedi.

Valilik ve Büyükşehir Belediyemizce 13.500 milyon TL yatırım bedeli ile Surların ve Burçların bakım ve onarım ihalesine çıkıyoruz.

Surların ışıklandırılmasını da projelendiriyoruz.2020 ilk çeyreğinde inşallah ihalesine çıkacağız.

Surlar, tarihin tanığı ve Diyarbakır’ın varlığıdır — Hasan Basri Güzeloğlu (@Hasan_Guzeloglu) December 15, 2019

(HABER MERKEZİ)

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