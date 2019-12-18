18 Aralık 2019 14:22

Erdoğan, Kanal İstanbul'u bileşik kaplara benzetti: Tuzlu su ve az tuzlu su…

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanal İstanbul projesi ile ilgili konuştu, projeyi "bileşik kaplar"a benzetti. Ayrıca bundan 40 yıl önce Boğaz'da gerçekleşen bir kazayı örnek vererek güvenlikten bahsetti.

Kanal İstanbul projesinde belirtilen güzergah

Görsel: Evrensel

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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birinci Küresel Mülteci Forumu'na katılmak üzere bulunduğu Cenevre'de gazetecilerin sorularını yanıtladı, gündeme ilişkin değerlendirmeler yaptı. Erdoğan, Kanal İstanbul projesini övmek için bu kez de "bileşik kaplar"dan bahsetti, bundan 40 yıl önce Boğaz'da gerçekleşen Independenta tankeri kazasını hatırlattı.

    AKDENİZ VE LİBYA

    Erdoğan, KKTC'ye gönderilen İHA'larla ilgili soruya, "Bunların gerekirse, sayılarını daha da artırma durumumuz söz konusu. Bunun yanında zaten Libya kendisi bu tür ihtiyaçlarını karşılıyor. Askeri Güvenlik ve İşbirliği Anlaşması aramızdaki dayanışmayı daha da güçlü kılacak. Tabii şu anda Geçitkale'ye inen İHA'ların konumu, işlevi de önemli. Bu süreci de aynı hızla devam ettireceğiz. Bu kadar uzun bir kıyı şeridine sahip olan Türkiye'nin oralarda olmaması söz konusu olabilir mi?" cevabını verdi.

    Almanya Başbakanı Angela Merkel ile pazartesi akşamı görüştüklerini söyleyen Erdoğan, "Berlin sürecinde özellikle bizim de bulunmamızı istedi. Kendisinin Putin'le de görüştüğünü bana anlattı. Ben de Sayın Putin'e, 'Merkel'le yaptığınız görüşmede bir konuda herhalde mutabakata vardınız. Şansölye, bana, Berlin sürecine Rusya'nın bugüne kadar olumlu katkılarda bulunduğunu söyledi ama bundan sonraki süreçte de bu katkıların devamını istiyor' dedim. Tabii kendisi de benim de aynı kanaatte olduğum bir konuyu gündeme getirdi. Şansölye Merkel'e de söylemiştim. Dedikleri şu, 'Cezayir, Tunus ve Katar'ın da bu oluşumda bulunmaları isabetli olur.' Cezayir şu anda yeni başkanını seçti, Tunus hakeza yeni başkanını seçti. Katar'ın zaten mevcut başkanı var. Bunlar Libya halkının da inandığı, güvendiği ülkeler. Dolayısıyla, bu ülkeler süreçte yer alırlarsa, Libya halkı da biz buraya inanırız, güveniriz der. Sayın Putin de aynı kanaatte. Ocak ayı içerisinde yapılacak toplantıya katılacak olanları bir görelim, ona göre bizden kimin katılacağının kararını veririz" ifadelerini kullandı.

    KANAL İSTANBUL PROJESİNE BİLEŞİK KAPLAR ÖRNEĞİ VERDİ

    Kanal İstanbul hakkında da konuşan Erdoğan "denizin tuz dengesinin bozulacağı" ve "deprem riskinin artacağı" endişelerine dair tuhaf bir örnek verdi.  Erdoğan, Kanal İstanbul'a da "bileşik kaplar" usulüyle bakılması gerektiğini söyleyererk "Tuzlu su, az tuzlu su... Bunlar bir araya geldiği zaman ortaya ne çıkar? Bunun bir ortalaması çıkar. Karadeniz'in tuz oranı nedir? Marmara'nın tuz oranı nedir? Olaya buradan bakılması lazım. Buradan bakarsanız, ortalamasını yakalarsınız" ifadelerini kullandı.

    Bundan 40 yıl önce, 1979 yılında gerçekleşen "Independenta tankeri" kazasını hatırlatan Erdoğan, "Hatırlayanlarınız varsa, Selimiye'nin önlerinde Independenta tankeri 7-8 ay yandı. Hatta o patlamada hamilelerin erken doğum yaptığı bile yazıldı. Bunun dışında gerek Karadeniz'den gelirken gerek Marmara'dan giderken yalılara çarpan kuru yük gemileri, tankerler oldu. Daha son zamanlarda da bu tür bir kaza yaşandı. Şimdi bu mudur çevre hassasiyeti, yoksa bu tehlikelerden arınmış bir kanal mı?" şeklinde konuşarak "Kanal İstanbul" projesinin çok faydalı olduğu konusunda iddialarını öne sürdü.

    Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile Türkiye'ye tanınan bir hak olmadığını da iddia eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, gemilerin Boğaz'dan istedikleri gibi gelip geçtiğini öne sürdü. Erdoğan, "Düşünün, sizin Boğaz'ınızı kullanıyorlar ama hiçbir şey elde edemiyorsunuz. Öyle bir durum var. Kanal İstanbul ise böyle değil, Süveyş Kanalı'nda ve diğerlerinde oraların nasıl kendilerine ait hakları varsa biz de bu yatırımı yaptığımız zaman bu tür bir hukukumuz doğacak. Üstelik kaza endişesi de taşımayacaksın. İşin bir de bu güzelliği var. Bu proje kapsamında çok farklı bir İstanbul'u inşa edeceğiz. Üzerinde 5 tane köprünün olduğu, içme suyu hatlarının deplase edildiği bir modeli hayata geçireceğiz. Bundan inanın bunların haberi yok" ifadelerini kullandı.

    Erdoğan, konuşmasının devamında "Kanal İstanbul" projesinin İstanbul'un güzelliğine çevrecilik açısından güzellik katacağı gibi ilginç bir şey söyledi ve "Boğaz’daki çevre tehdidini ortadan kaldıracak" iddiasını öne sürdü. (HABER MERKEZİ)

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