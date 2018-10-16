GÄ±da zehirlenmesi: 21 Ã¶ÄŸrenci ve 1 Ã¶ÄŸretmen hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±

Ä°zmir Ã–demiÅŸâ€™te 21 Ã¶ÄŸrenci ve 1 Ã¶ÄŸretmen gÄ±da zehirlenmesi belirtisiyle hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

Ä°zmir'in ÖdemiÅŸ ilçesindeki Bademli Ortaokulu'ndaki 21 öÄŸrenci ve 1 öÄŸretmen gÄ±da zehirlenmesi ÅŸüphesiyle kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± hastanede tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±. ÖÄŸrenci ve öÄŸretmenin hayati tehlikesinin bulunmadÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi.

Olay, bugün gündüz saatlerinde Bademli Ortaokulu'nda meydana geldi. Okuldaki öÄŸle yemeÄŸinin ardÄ±ndan 21 öÄŸrenci mide bulantÄ±sÄ±, ateÅŸ ve kusma ÅŸikayeti nedeniyle öÄŸretmenlerine bilgi verdi. ÖÄŸretmenlerin ihbarÄ± üzerine gelen saÄŸlÄ±k ekipleri 21 ve 1 öÄŸretmeni ambulanslarla ÖdemiÅŸ Devlet Hastanesi'ne kaldÄ±rdÄ±. Burada gÄ±da zehirlenmesi ÅŸüphesiyle tedaviye alÄ±nan öÄŸrencilerin hayati tehlikelerinin bulunmadÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi.

OlayÄ± haber alan ÖdemiÅŸ KaymakamÄ± KasÄ±m Fikret DayÄ±oÄŸlu ve ÖdemiÅŸ Ä°lçe Milli EÄŸitim Müdürü Bahattin Gengörü hastaneye gelerek çocuklarÄ±n durumuyla ilgili doktorlardan bilgi aldÄ±. Hastane çÄ±kÄ±ÅŸÄ±nda olayla ilgili açÄ±klama Gengörü, “ÖÄŸrencilerin ve öÄŸretmenin saÄŸlÄ±k durumu iyi. Tüm öÄŸrencilerimiz ve öÄŸretmen kÄ±sa süre sonra taburcu edilecek” dedi.

Öte yandan, olayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlatan Ä°zmir Ä°l Milli EÄŸitim MüdürlüÄŸü okuldaki öÄŸle yemeÄŸinden alÄ±nan numuneleri TarÄ±m ve Orman BakanlÄ±ÄŸÄ± laboratuarÄ±na gönderdi. AkÅŸam saatlerinde tedavileri tamamlanan öÄŸretmen ile öÄŸrenciler taburcu edildi. Olayla ilgili baÅŸlatÄ±lan soruÅŸturma sürüyor. (DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 16 Ekim 2018 22:07

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