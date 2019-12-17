Sanayiciye elektrikte yüzde 20 “dolaylı” indirim

Son Kaynak Tedarik Tarifesi (SKTT) limitinin 1 Ocak’tan itibaren 7 milyon kilovatsaate düşmesiyle sanayici elektriği yüzde 20 indirimli alacak.

Kolen Enerji Genel Müdürü Kaya Uğur Karayurt, “SKTT'deki düşüş hedef abone sayısında artış sağlayacak. Aboneler elektriği SKTT'den ulusal tarifelere kıyasla çok daha ucuza alıyorlar. SKTT ile sanayiciler, elektriği yüzde 20 daha uygun alabilir” değerlendirmesinde bulundu.

2019 yılı için 10 milyon Kilovat-saat (kWh) olarak belirlenen limit, ekim ayında 2020 yılı için 7 milyon kWh seviyesine indirilmişti. (AA)

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