Urla Belediye Başkanı CHP'li İbrahim Burak Oğuz, "FETÖ üyeliği" iddiasıyla tutuklandı.

Van’da 3 yıldır devam eden yasağa tepki: Hukuk devletinde böyle bir uygulamaz olmaz

Van Baro Başkanı Zülküf Uçar, 1122 gündür devam eden eylem ve etkinlik yasağını değerlendirdi: Kişilerin hak ve hürriyetini sınırlayan bir uygulama. Hukuk devletlerinde bu uygulama olmaz.