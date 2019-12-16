16 Aralık 2019 23:56
Urla Belediye Başkanı CHP'li İbrahim Burak Oğuz "FETÖ üyeliği" iddiasıyla tutuklandı
Urla Belediye Başkanı CHP'li İbrahim Burak Oğuz, "sohbet hocalığı yaptığı ve mahrem imamlarla iletişim kurduğu" suçlamasıyla "FETÖ üyeliği" iddiasıyla tutuklandı.
İbrahim Burak Oğuz | Fotoğraf: Urla Belediyesi
Urla Belediye Başkanı CHP'li İbrahim Burak Oğuz, "FETÖ üyeliği" iddiasıyla tutuklandı.
Anadolu Ajansının aktardığına göre Burak Oğuz, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü "FETÖ" soruşturması kapsamında savcıya ifade verdi.
Oğur, "FETÖ ile iltisaklı olduğu" öne sürülerek kapatılan İzmir Genç İşadamları Derneğinin (İGİD) yönetim kurulu üyesi olduğu, sohbet hocalığı yaptığı ve mahrem imamlarla iletişim kurduğu suçlamalarıyla sorgulandı.
Oğuz, sorgusunun ardından sevk edildiği sulh ceza mahkemesinde tutuklandı.
İbrahim Burak Oğuz, 31 Mart seçimlerinde CHP'den Urla Belediye Başkanı seçilmişti. (HABER MERKEZİ)
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