CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, Gediz’deki toplu balık ölümlerini Meclise taşıdı

Manisa’da Gediz nehrindeki kirlilikten dolayı oksijen seviyesinin azalması sonucu yüzlerce balık can verdi. Çevre ve Tarım Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan ön incelemede suyun PH değerinin yükseldiği ve oksijen seviyesinin çok azaldığı tespit edildi. CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, Gediz Nehri’ndeki kirliliği Meclis’e taşıdı ve “Gediz ne zaman temizlenecek” diye sordu.

Gediz nehrinde yaşanan balık ölümleri ile ilgili çözümsüzlüğü meclis gündemine taşıyan İzmir Milletvekili Atila Sertel, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin yanıtlaması istemiyle ayrı ayrı soru önergesi verdi. Eski Tarım Bakanı Veysel Eroğlu’nun “2012 yılında Gediz Nehri’nde balık tutacağız” sözünü hatırlatan Sertel, “Yıl oldu 2019. Bırakın balık tutmayı Gediz Nehri’nde tutacak balık dahi kalmadı. Balıklar birer birer ölüyor. Kaç Bakan değişti hepsi de Gediz’in kirliliğini seyrediyor” dedi.

‘GEDİZ’İN KİRLİLİĞİNE GÖZ YUMMAYIN’

Sertel soru önergesinde şunları kaydetti: “Gediz Nehri, bu topraklara binlerce yıldır hayat veriyor. Bu topraklar Batı Anadolu'nun tarım ambarıdır, sebze-meyve bahçesidir. Gediz’in suladığı bu topraklardan yetişen ürünleri de milyonlarca insan tüketiyor. Nehirlerimiz, ovalarımız can çekişiyor iktidar verdiği sözleri ve görevini unutarak göz yumuyor. Kirlilikten dolayı balıklar ölüyor. Tarımda kullanılan bu su nedeniyle tarım ürünleri zehirleniyor. Gediz’in kirliliği yıllardır artarak devam ediyor. Son günlerde Manisa Karaağaçlı ve Çerkez Mahmudiye mahallelerinde görülen simsiyah su ile birlikte yaşanan balık ölümleri vatandaşları iyice tedirgin etti. Tedirgin olmakta da çok haklılar. ‘Gediz’i tamamen temizleyeceğiz. 2012 yılında balık tutacağız’ diyen eski Bakan Veysel Eroğlu’na Meclis’ten birkaç kez çağrı yapmıştım. Şimdi de Sayın Pakdemirli’ye çağrı yapıyorum. Gediz’in kirliliğine göz yummayın. Çok geç olmadan temizleyin.” (İzmir/EVRENSEL)