CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, İris Gölü için soru önergesi verdi

CHP İzmir Milletvekili ve TBMM Çevre Komisyonu Üyesi Mahir Polat, kanal açılarak suyu boşaltılmaya çalışılan İris Gölü’nü Meclis gündemine taşıdı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından yanıtlanması istemiyle yazılı soru önergesi veren Polat, “İzmir Karaburun’da ikinci bir Dipsiz Göl vakası yaşanmasından korkuluyor.” dedi.

Polat, Cumhurbaşkanlığı kararı ile Özel Çevre Koruma Bölgesi (ÖÇKA) ilan edilen Karaburun'da, Yarımadanın tek sulak alanı olan, yüzlerce yıldır var olan İris Gölü tehlike altında olduğunu söyleyerek, İris Gölü ve bulunduğu bölge ile ilgili bilgi verdi. Polat, bölgenin göçmen kuşlar için dinlenme ve beslenmenin yanı sıra kuluçka bölgesi olduğunu belirterek, “Nesli tükenmekte olan birçok canlı türüne ev sahipliği yapıyor. Flora ve fauna açısından zengin olan bu bölge 70’li yılların sonlarına doğru özel mülkiyete geçiyor. Tabanına açılan kanallarla suyu boşaltılarak kurutulmaya çalışılan göl, yapılan bu işleme rağmen yıllardır hayatta kalmayı başarmıştır. Gölün kuruması ile birlikte ekosistem ve çevre dengesi bozulacağı gibi birçok nesli tükenmekte olan hayvan da yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kalacaktır. Bunun önüne geçmek amacıyla bölge kamulaştırılarak koruma altına alınmalıdır.” dedi.

‘DİPSİZ GÖL ÖRNEĞİ DE ORTADA’

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un cevaplaması için sorduğu sorular ise şöyle: “İris Gölü’nde bulunan suyun tahliye edilerek imara açılacağı doğru mudur? Cumhurbaşkanı kararı ile Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan edilen Yarımada’ya ait tek sulak alan olan İris Gölü’nün kamulaştırılması planlanmakta mıdır? Gölün kepçelerle kazılarak kanal açılması Karaburun’un doğal yapısına zarar verecek midir? Bakanlığın konu ile ilgili çalışması var mıdır? Suyun tahliyesi ile birlikte nesli tükenme tehlikesi bulunan birçok kuş türünün üreme noktası olan alan ile ilgili herhangi bir yasal süreç var mıdır? Dipsiz Göl örneği ortada iken benzer sonun İris Gölü için de söz konusu olması, sizi rahatsız etmemekte midir?” (İzmir/EVRENSEL)