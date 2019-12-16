Adana'da sağlıkta şiddet: Bıçak çekip doktoru darbettiler

Adana'da Yüreğir Devlet Hastanesi psikiyatri servisinde görevli Dr. Mehmet Çopur, uyum bozukluğu nedeniyle sevk edilen asker K.G’nin çürük raporu vermediği için bıçak çekip kendisini darbettiğini söyledi.

Çürük raporu almak isteyen K.G, olumsuz yanıt alınca yanındaki 18 yaşından küçük arkadaşı M.Ö. ile birlikte bıçak çektiği Çopur’u darbetti. Hasta yakınları ve hastane görevlilerinin araya girmesiyle durdurulan K.G. ile M.Ö. polis tarafından gözaltına alındı.

M.Ö. ve arkadaşı, sevk edildikleri adliyede adli kontrol uygulamasıyla serbest bırakıldı.

Darp raporu alıp K.G. hakkında suç duyurusunda bulunan Mehmet Çopur, hekimlerin prestijinin halkın gözünde ayaklar altına alındığını, sağlık çalışanlarının artık kıymetinin kalmadığını ifade etti. Bu tip eylemleri gerçekleştirenlerin tutuklanmadığına dikkat çeken Çopur “Dolayısıyla bir sonraki olaylarda ‘Nasıl olsa bir şey olmuyor’ diye darp devam ediyor, ölüme varan olaylar yaşanıyor” dedi. (Adana/DHA)

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