Tarihi eserler üzerinden Katar ve KİPTAŞ’a rant!

Birkan BULUT

Ankara

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Süleymaniye etrafındaki restorasyon çalışmalarını kastederek yaptığı "Tarihi eserler vesaire Katar-Türkiye-KİPTAŞ işbirliği ile yıkılıp aslına uygun şekilde inşa edilecek" açıklamasına TMMOB’dan yanıt geldi. TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz "Tarihi eser yıkılmaz. Yapılan binanın tarihi bir incelemesi yapılır, onarılır. Ancak Katar’ın işin içine sokulması da anlaşılır değil. Tarihi eserler üzerinden yine bir rant yarattılar. KİPTAŞ da bir müteahhit firma” dedi.

"EĞER ŞİKAYET EDİYORLARSA İMAR AFFINI KALDIRSINLAR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dün CNNTürk ve Kanal D’nin ortak yayınında "plansızlık ve kaçak yapılardan şikayet ettiği" açıklamalarına TMMOB’den yanıt geldi. Erdoğan’ın sözlerini değerlendiren TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, “Eğer bu söylediklerinden şikayet ediyorlarsa o zaman imar affını iptal etsinler” dedi.

Evrensel'e konuşan Koramaz, ”Söyledikleri doğru ama 16 yıldır ülkeyi, 25 yıldır da şehirleri yönetenler, plansızlığı ve kaçak yapıları teşvik edenler kendileri. Seçim atmosferi içerisinde ülkeyi kendileri yönetmiyor, şehirleri betonlar kaplamıyor, tarihi kültürel eserleri talan ve yağmaya açmıyorlar gibi şimdi de yüzsüzce kendi yaptıklarından şikayet ediyorlar. Bu ülkenin kentleri kamu yararına planlanmalı. Konut yapımında mühendislik ve mimarlık kurallarına uyulması, kamu tarafından denetlenmesi gerekiyor” dedi.

Kentsel dönüşüm diye fakir fukaranın evlerinin alınıp alışveriş merkezleri yapıldığını belirten Koramaz, kentlerin yaşanmaz hale geldiğini söyledi. ”Şimdi de kendileri yapmamış gibi şikayet ediyorlar” diyen Koramaz, bu sözleri Türkiye’de en son söyleyecek kişilerin iktidardakiler olduğunu dile getirdi.

Hasankeyf’i, Allianoi’yı sular altında bıraktıklarına dikkat çeken Koramaz, TMMOB olarak yıllardır mimari, sanayileşme, tarım ve kentleşme konusundaki raporlarla yapılması gerekenleri söyledikleri dile getirdi. Ancak birçok yargı kararının uygulanmadığını belirten Koramaz, ”Buna rağmen kentlerimizde biraz olsun yeşil alan kaldıysa, bizlerin verdiği hukuki mücadelenin sonucudur. Eğer bu söylediklerinden şikayet ediyorlarsa o zaman imar affını iptal etsinler! Yapı kayıt belgesi adı altında sözlü beyanlarla kaçak yapılara ruhsat verdiler. Bundan yararlananlar balkonunu kapatan yoksul vatandaşlar değil. Zenginlere, sanayicilere, 20-30 kat çıkanlara af getirdiler. Bu 16 yıldır yaptıklarına yasal zemin uydurmaktır” dedi.

"TARİHİ ESER YIKILMAZ"

Erdoğan’ın Katar ve KİPTAŞ işbirliği ile tarihi eserleri yıkıp yeniden yapacaklarını açıklaması konusunda ise Koramaz şöyle konuştu:

"Tarihi eser yıkılmaz. Yapılan binanın tarihi bir incelemesi yapılır, onarılarak aslına uygun hale getirilir. Bu konuda eğitim almış kişilerle, uygun malzemeler kullanılarak yapılır. Türkiye’de bunu yapacak yeterli eleman, mühendis, bilim insanı ve altyapı var. Ancak Katar’ın işin içine sokulması da anlaşılır değil. Tarihi eserler üzerinden yine bir rant yarattılar. KİPTAŞ da bir müteahhit firma. Bu uygulamaların mütahditlerle değil, kamu eliyle yapılması gerekir.”

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Erdoğan ortak yayında şu ifadeleri kullanmıştı:

“'Kentsel dönüşüm şehir güzelliğini de getirecek. Benzersiz şehirler anlayışı ile de tarihten gelen hikayelere uygun inşa edelim. Bunu yaparsak daha güzellik katacak. Sosyal belediyeciliği çok önemsiyorum. AK Parti belediyeciliği zaten tanımında bir sosyal belediyeciliktir. Dikey mimariden bir an önce sıyrılmak gerek. Bizim kültürümüzde yatay şehirleşmeyi görürsünüz. Yatay şehirleşmeye öncelik verdik. Süleymaniye'nin etrafı şu anda yenileniyor. Tarihi eserler vesaire Katar-Türkiye-KİPTAŞ işbirliği ile yıkılıp aslına uygun şekilde inşa edilecek. Bitince bambaşka olacak. Halk ile birlikte yönetim de bir diğer adım. Karar alınacaksa onlarla birlikte alınacak. İsraftan çok çok uzakta tasarruflu bir belediyecilik. Rüşvet ve suiistimalle değil. Manifestodaki 11 başlık içinde uyguladıklarımız var uygulayamadıklarımız var maalesef. Biz belediyelerimize sürekli uyarılarda bulunmuşuzdur.”

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