Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan: Emniyete çağrıldım

Giresun Eynesil'de şüpheli şekilde yaşamını yitiren 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan’ın babası Şaban Vatan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda emniyete çağrıldığını duyurdu. Rabia Naz'ın ölümüne dair süren soruşturma sürecinde tanık olarak bulunan Mürsel Küçükal’ın şikayeti üzerine daha önce gözaltına alınan Şaban Vatan, yine Küçükal nedeniyle emniyete çağrıldığını ifade etti.

BU NASİL BİR ADALET MÜRSEL İÇİN YİNE BENİ EMNİYETE ÇAĞİRİYORLAR . MAKSATLARİ NEDİR BELLİ DEGİL ! — şaban vatan Rabia Nazın Babasi (@VatanSaban) December 16, 2019

Daha sonraki paylaşımında Şaban Vatan şu ifadeleri kullandı: Şaban Vatan ve ailem hakkında sosyal medyada ve basında asılsız, hakaret ve çirkin suçlamalar yapılıyor. Yetki makamlar gereğini yapmıyor. Mürsel Küçükal 3/4 defa ifade değiştiriyor asılsız suçlamalar hakkımda yapıyor. Benim mesafe tahminini sosyal medyadan sunmam suç oluyor. Emniyete çağrılma sebebim Mürsel şikayetçi olmuş. Videoyla seyir halinde mesafe göstermem belirtilen mesafe mürselin evinden metruk ev durumu. Evi sunmamam gerekmiş. Siz bu durumdan bir şey anladınız mı?

Emniyete cagrilma sebebim Mürsel cikayetci olmuş . Videoyla seyir halinde mesafe göstermem belirtilen mesafe mürselin evinden metruk ev durumu . Evi sunmamam gerekmiş . Siz bu durumdan birşey anladınız mı ? — şaban vatan Rabia Nazın Babasi (@VatanSaban) December 16, 2019

(HABER MERKEZİ)

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