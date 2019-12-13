Şaban Vatan yeni belge paylaştı: Elbisede lastik izine rastlanmış
Şaban Vatan, Rabia Naz'ın elbisesinde araç izine rastlandığını gösteren belgeler paylaştı. Vatan, "Elbise temizlenmiş olmasına rağmen izine rastlanmış. Derhal elbiseyi temizleyeni bulun" dedi.
Şaban Vatan ve Ankara Kriminal Polis Laboratuvarı'nın okul giysisi ile pantolonda lastik izi tespit ettiğini gösteren belge | Fotoğraflar: DHA & Twitter | Kolaj: Evrensel
Eynesil'de şüpheli şekilde hayatını kaybeden Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan, kızının elbisesinde araç izine rastlandığını gösteren belgeler paylaştı. Vatan, "Elbise temizlenmiş olmasına rağmen izine rastlanmış. Derhal elbiseyi temizleyeni bulun" dedi.
Giresun’un Eynesil ilçesinde şüpheli biçimde hayatını kaybeden Rabia Naz soruşturması ile ilgili baba Şaban Vatan yeni bir belge paylaştı. Vatan’ın sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaştığı belgeye göre, Ankara Kriminal Polis Laboratuvarı görüntü iyileştirme programı kullanarak okul giysisi ile pantolonda lastik izi tespit etti. Şaban Vatan, Twitter'da şu paylaşımı yaptı:
"Resmen elbisede araç izine rastlanmış. Ve elbise temizlenmiş olmasına rağmen izine rastlanmış. Hani araçla hiçbir olasılık dahi yoktu. Araç deyince inkar başlıyordu. Derhal elbiseyi temizleyeni bulun, emniyetten o kişiyi ortaya getirin. Önceden tozlar varken nasıl yok oldu"
December 12, 2019
(HABER MERKEZİ)
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