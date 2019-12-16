ÖHD'liler, “Bana niye tecavüz etmiyorlar?” diyen savcıyı HSK'ye şikayet etti

Özgürlük için Hukukçular Derneği (ÖHD) İzmir Kadın Komisyonu “Ben de kadınım bana niye tecavüz etmiyorlar” diyen Ankara Cumhuriyet Savcısı Y.G.’yi protesto etti. HSK'ye Y.G. hakkında şikayet dilekçesi veren ÖHD’li kadınlar, İzmir Adliyesi önünde basın açıklaması gerçekleştirdi. “Erkek adalet değil, gerçek adalet istiyoruz” yazılı pankart açan avukatlar, “Yaşasın kadın dayanışması” ve “İstanbul sözleşmesi uygulansın” sloganları attı.

ÖHD Kadın Komisyonu adına basın açıklamasını okuyan Leyla Çelik, Ankara Cumhuriyet Savcısı Y.G’nin 2019 yılı Nisan ayında Hasan Bilgili aleyhinde nitelikli cinsel saldırı suçundan suç duyurusunda bulunana mağdur Ç.B.’ye, soruşturma sırasında “Ben burada oturuyorum. Ben de kadınım sen de kadınsın. Ben neden tecavüze uğramıyorum da sen uğruyorsun?” şeklinde bir soru yönelterek mağduru aşağıladığını ve kişilik haklarını zedelediğini söyleyerek, “Bununla da yetinmeyen Savcı Y.G., 22 Mayıs 2019 günü, tutuklu yargılanan şüpheli Hasan Bilgili hakkında resen tahliye kararı vermiştir. Biz kadın hukukçular için, bir Cumhuriyet Savcısının, yasadan kaynaklanan görevlerini hiçe sayarak mağduru bu denli aşağılayan bir tutum içerisine girmiş olması kabul edilebilir değildir” dedi.

“İLK 11 AYDA EN AZ 305 KADIN ÖLDÜRÜLDÜ”

Türkiye İnsan Hakları Vakfının yayınladığı verilere göre, Türkiye’de 2019 yılının ilk 11 ayında en az 305 kadının erkek şiddeti nedeniyle hayatını kaybettiğini, en az 46 kadının tecavüze, 204 kadının tacize, on binlerce kadının ise fiziksel şiddete maruz kaldığını belirten Çelik, bu suçların mağduru olan kadınların, mahkemelerde adaletsiz kararlar verildiği ve yargı sürecinin kendileri için ikinci kez travmatize edici olduğunu, genellikle şikâyetlerinin cezasızlık ile sonuçlandığını söyledi.

Hukuku ve adaleti tesis etmekle görevli bir savcı tarafından gerçekleştirilen olayın, kadınların bugüne kadarki taleplerinde ne kadar haklı olduğunu bir kez daha gösterdiğini dile getiren Çelik, “Yasadan kaynaklanan görevlerini yerine getirmeyen ve bir tecavüz mağdurunu aşağılayarak görevini açıkça kötüye kullanan savcı Y.G. hakkında Hâkimler Savcılar Kuruluna ihbarda bulunacağımızı kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz” dedi. (İzmir/EVRENSEL)