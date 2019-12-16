16 Aralık 2019 14:26
Diyarbakır’daki rüşvet ve yolsuzluk iddiaları Meclis gündemine taşındı
CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Diyarbakır’da eski AKP milletvekillerinin yolsuzluk ve rüşvete karıştıkları yönündeki iddiaları TBMM gündemine taşıdı.
Fotoğraf: Pixabay
CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, eski AKP Milletvekili Abdurrahman Kurt, Diyarbakır’da kamu kurumlarında kadro için binlerce liralık bir piyasanın oluştuğu iddiasını Meclis gündemine taşıdı.
Konuyu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a soran Tanrıkulu, “Diyarbakır’da kamu kurumlarındaki kadroların rüşvet karşılığı satıldığı iddiaları mevcut olup, ayrıca bu iddialara ek olarak Diyarbakır DSİ’nin kadrolarının ise 80 bin civarına satıldığı ifade edilmektedir” dedi.
Tanrıkulu, Oktay’a şu soruları yöneltti:
- Diyarbakır’da kamu kurumlarındaki kadroların rüşvet karşılığı satıldığı iddiaları doğru mudur?
- İddialar doğruysa, rüşvet karşılığı satılan kamu kurumları tespit edilerek gerekli yasal işlemler başlatılmış mıdır? Başlatılmışsa, güncel akıbeti nedir?
- Diyarbakır DSİ’nin kadrolarının 80 bin civarına satıldığı iddiaları doğru mudur? İddialar doğruysa, DSİ kadrolarına yerleşen personeller hakkında gerekli incelemeler yapılmış mıdır? Yapılmışsa, güncel akıbeti nedir?
- 2016 - 2019 yıllar arasında yıllar bazında 11 Aralık tarihi itibariyle DSİ’ye alınan personel sayısı nedir?
- 2016 - 2019 yıllar arasında yıllar bazında 11 Aralık tarihi itibariyle DSİ’ye alınan personeller hangi yöntem ile istihdam edilmiştir? (Diyarbakır/EVRENSEL)
Personel alımlarında rüşvet verildiğini söyleyen eski AKP'li Kurt: Yazacağımı yazdım
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