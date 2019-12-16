16 Aralık 2019 10:07
DSİ Genel Müdürlüğünün makam katında yangın çıktı
Ankara’da bulunan Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü binasında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Fotoğraf: AA
Ankara’nın Çankaya ilçesi İnönü Bulvarı'ndaki DSİ Genel Müdürlüğü binasının üçüncü katında sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi kısa sürede yangını söndürdü.
Soğutma çalışmaları sırasında itfaiye hortumuna takılıp düşerek hafif yaralanan itfaiye erine olay yerinde müdahalede bulunuldu.
DSİ çalışanları, güvenlik güçlerince yangının meydana geldiği blok çevresinden uzaklaştırıldı.
Yangının çıktığı üçüncü katın, makam katı olarak kullanıldığı öğrenildi. (Ankara/AA)
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