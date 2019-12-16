Vefa binasına taşınan öğrenciler "Can güvenliğimiz kalmadı" diyor

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde sürdürülen restorasyon çalışmasından dolayı Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü ve birçok bölüm Vefa ek binasına taşındı. Vefa ek binasının her an çökme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu, binaya çürük raporu verildiğini söyleyen öğrenciler, “Can güvenliğimizin olmadığı bu binada öğrenim görmek istemiyoruz” dedi. Öğrenciler, okula gelen yapı kontrol ekiplerinin binanın ‘acil olarak yıkılması’ yönünde rapor verdiğini ancak bu raporun rektörlük tarafından gizlendiğini iddia etti.

"CAN GÜVENLİĞİMİZ YOK"

Konuyla ilgili konuştuğumuz ismini vermek istemeyen bir öğrenci, “1999 depreminden sonra güçlendirme çalışmaları yapıldığı iddia edilen bina hakkında yine 1999 tarihli bir çürük raporu olduğu ortaya çıkmıştır. Güçlendirme çalışmaları yapıldığı iddiasına rağmen yakın zamana kadar erişilebilir, dolayısıyla resmiyette kalan bu rapor ortaya çıkmasından çok kısa süre sonra ortadan kaldırılmıştır. Geçtiğimiz ay içerisinde yapılan ölçüm çalışmasının raporu ise açıklanmamakta, Edebiyat Fakültesi dekanı olumlu ya da olumsuz herhangi bir raporun varlığını reddetmektedir. Vefa ek binasında eğitim gören öğrenciler olarak can güvenliğimiz yok” dedi.

ÖĞRENCİLERİN TALEPLERİ

Dekanlık binanın sağlam olduğuna dair sözlü beyanını destekleyen resmi bir rapor sunamadığını belirten öğrenciler talepleri şöyle sıraladı: “Vefa ek binasının hasar tetkik raporu kamuya açıklanmalıdır. Vefa ek binası acilen boşaltılmalı, buraya taşınan bölümlerin tamamı öğrencilerin, öğretim üyelerinin ve personelin can güvenliğini sağlamak için güvenli bir binaya alınmalıdır. Öğrencilerin, öğretim üyelerinin ve personelin mağdur olmamaları açısından bu bölümlerin taşınacağı yeni bina/binalar asıl kampüsten uzak ve şehrin dışında kalan bölgelerde olmamalıdır. Bunun yanı sıra Edebiyat Fakültesinde yapılan ve halihazırda bir öğrencinin canına mâl olan restorasyon çalışmaları sırasında, binanın yapımında asbest kullanıldığı açığa çıkmıştır. Bunu destekleyecek tıbbi vakalar mevcuttur ve binanın yapım yılı da göz önüne alındığında bu ihtimal fazlasıyla güçlenmektedir. Dekanlık bu iddiaya karşın binada asbest olmadığına dair bir belge sunamamış, sadece binanın sürmekte olan restorasyonunda asbest kullanılmadığına dair bu yıl hazırlanmış bir rapor öne sürmüştür.

Edebiyat Fakültesi’ndeki restorasyon çalışması gerekli sağlık önlemleri alınarak sürdürülmelidir. Binada asbest olup olmadığına dair kapsamlı bir tetkik yapılmalı, asbest bulunması durumunda yine gerekli sağlık önlemleri acilen alınmalıdır. Söz konusu tetkikler yapıldıktan sonra bunların raporları da kamuya açıklanmalıdır. Edebiyat Fakültesi dahil bütün binalarda sürekli olarak hazırda bekleyecek bir acil yardım ekibi ve revir bulunmalıdır" (İstanbul/EVRENSEL)

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