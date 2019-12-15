15 Aralık 2019 11:48

Hamile eşini öldüren erkek için erkek mahkeme başkanı "haksız tahrik" indirimi istedi

Kars'ta 8 aylık hamile olan eşini öldüren Barış Alkan'ın yargılandığı davada, iki kadın hakim ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası isterken erkek mahkeme başkanı "haksız tahrik indirimi" istedi.

Katil Barış Alkan

Fotoğraf: DHA

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    Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, 8 aylık hamile eşi Sezen Alkan'ı bıçaklayarak öldüren Barış Alkan adlı erkek, yargılandığı 1'inci Ağır Ceza Mahkemesince ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. İki kadın üye hakimin oy çokluğuyla verilen kararda, erkek olan mahkeme başkanı, katile haksız tahrik indirimi uygulanması gerektiğini söyledi. Başkan, sanığın anne ve babasının anlatımına göre Sezen Alkan'ın eşine sürekli sinkaflı sözler sarf etmesi ve sanığın maktulün kendisini aldattığına yönelik kendi iç dünyasındaki kurgusunun bu sinkaflı sözlerin tesiriyle birleşmesi neticesinde sanığın maktule yönelik eylemini gerçekleştirdiği anlaşıldığından haksız tahrik uygulanması yönünde görüş belirtti.

    Demirören Haber Ajansında yer alan habere göreKars Sarıkamış'ta 30 Mayıs 2018 günü Şehitler Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 33 yaşındaki Barış Alkan adlı erkek, 3'üncü çocuğuna 8 aylık hamile olan 23 yaşındaki eşi Sezen Alkan'ı defalarca bıçakladı. Barış Alkan, kendisine engel olmak isteyen annesi Hediye Alkan'ı da yaraladı. Hastaneye kaldırılan Sezen Alkan'ın 33 haftalık bebeği sezaryenle alındı. Anne karnında uzun süre nefessiz kalan bebek, tedavi sonrası yaşama tutundu.

    Olaydan sonra kaçan Barış Alkan, ilçeye 8 kilometre mesafede ormanlık alanda bir ağaç kovuğunda saklanırken yakalandı. Tutuklanarak cezaevine konulan Alkan hakkında Kars 1'nci Ağır Ceza Mahkemesinde "gebe olduğu bilinen eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Annesine yönelik eyleminden dolayı da Barış Alkan hakkında 1 buçuk yıldan 4 buçuk yıla kadar hapis cezası verilmesi talep edildi.

    AKIL SAĞLIĞI YERİNDE ÇIKTI, AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VERİLDİ

    Kars 1'inci Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan Barış Alkan, akıl sağlığının araştırılması için Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesine sevk edildi. Gözetim altında tutulan Alkan için cezai ehliyetinin tam olduğu yönünde rapor verildi. Rapor sonrası 21 Kasım'da görülen karar duruşmasında Barış Alkan, annesini yaralama suçundan beraat etti. Barış Alkan'ı evlerinde cinayet sonrası misafir eden Mehmet Özdemir ve Merithan Özdemir'e de "suçluyu kayırmak"tan beraat kararı verildi. Eşini öldüren Barış Alkan, "nitelikli kasten öldürme" suçundan, iki kadın üye hakimin oy çokluğu ile ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Alkan'a iyi hal indirimi de uygulanmadı. Ancak erkek mahkeme başkanı karşı oy kullanarak cezada indirim istedi.

    MAHKEME BAŞKANI ERKEK "HAKSIZ TAHRİK VAR" DEDİ

    Mahkeme başkanı, tuhaf gerekçesinde "Sanık ile maktul eşinin uzun zamandır aile içi yaşanan tartışmalar nedeniyle geçimsiz oldukları tüm dosya kapsamı ile sabittir. Sanığın aşamalarda, sanığın annesi Hediye Alkan ile babası Osman Alkan'ın ise dinlendikleri 9 Ekim 2019 tarihli duruşmada beyan ettikleri üzere maktul Sezen'in sanığa sürekli sinkaflı sözler sarf etmesi ve sanığın maktulün kendisini aldattığına yönelik kendi iç dünyasındaki kurgusunun bu sinkaflı sözlerin tesiriyle birleşmesi neticesinde sanığın maktule yönelik eylemini gerçekleştirdiği anlaşıldığından ve şüpheden sanık yararlanır evrensel hukuk ilkesi gereği bu durumunda aksi dosya kapsamında sabit olmadığından sanık hakkında asgari hadden TCK'nın 29'uncu maddesinin (haksız tahrik) uygulanması gerektiğinden 'sanığın cezasında başkaca artırım ve indirim yapılmasına yer olmadığına' dair sayın çoğunluğun kararına iştirak etmiyorum" ifadelerini kullandı.

    ALDATTIĞINA DAİR SOMUT DELİL YOK

    Hazırlanan gerekçeli kararda, neden tahrik indirimi uygulanmadığı detaylı şekilde anlatıldı. Sanığın müdafi huzurunda savcılıkta verdiği ifadesinde, eşi olan Sezen'in kendisini aldattığını düşündüğünü, bu konuda şüpheleri olduğunu, olay tarihinde İstanbul'dan Sarıkamış'a geldiğine yer verildi. Eşine saldırdığı sırada eve girdiğinde annesi ve gelinlerinin kendisine "Bırak, günahtır, yazıktır" şeklinde sözler söylediklerine vurgu yapılan kararda, "Sanığın ifadesinde eşinin sırtına doğru elindeki bıçağı bir defa soktuğunu ve çıkardığını, sonrasında eşinin 'anne ben doğum yapıyorum' diye bağırdığını, bunun üzerine annesinin bayıldığını, kendisinin bu ortam sebebiyle iyice kendisini kaybederek eşini defalarca bıçakladığını, bu şekilde üzerine atılı kasten öldürme suçunu ikrar ettiği, ayrıca sanığın sadece eşinin kendisini aldattığını düşündüğünü söylediği, bu durumu ispatlayamadığı ve bu konuda somut bir delilin de olmadığı anlaşılmıştır" denildi.

    TANIKLAR BEYAN DEĞİŞTİRDİ

    Tanıkların hem soruşturma, hem de kovuşturma aşamasında maktül Sezen'in sanık Barış'ı aldattığı yönünde bir beyanda bulunmadıkları ve buna ilişkin taraflar arasında bir konuşma geçtiğini söylemediklerine işaret edilen kararda, şöyle denildi:

    "Sanık Barış'ın kovuşturma aşamasında mahkememizdeki savunmalarında eşinin kendisini aldattığına yönelik hiçbir beyanda bulunmadığı görülmüş, ayrıca savcılık ifadesi ile Sulh Ceza Hakimliği'ndeki sorgusunda hiç bahsetmediği halde bu defa mahkememizdeki savunmasında eşinin olay sırasında kendisine hakaret ettiğini söyleyerek çelişkili savunma yaptığı anlaşılmıştır. Mahkememizce 3'üncü celsede tanıklar Pınar Alkan ve Aygüzel Alkan alınan beyanlarında ve hazırlık aşamasındaki beyanlarında, maktulün sanığa hakaret ettiği yönünde hiçbir şey söylememişlerdir. Olayda elinden yaralanan sanığın annesi Hediye hazırlık aşamasındaki beyanında, maktul Sezen'in sanık Barış'a olay anında ya da öncesinde hakaret ettiğine ilişkin bir beyanda bulunmadığı, Sarıkamış Asliye Ceza Mahkemesi'nce talimatla alınan beyanında tarafların olay günü tartıştıklarını söylediği, bu beyanının hazırlık beyanı ile çeliştiği, ancak bu beyanında da maktulün sanığa hakaret ettiğine ilişkin herhangi bir şey söylemediği anlaşılmıştır. Tanık Osman sanığın babası olup, o da benzer şekilde mahkememiz huzurundaki beyanında gelininin oğluna sürekli küfür ettiğini söylemesine rağmen hazırlıktaki ifadesinde bu yönde bir beyanda bulunmamıştır. Tanık beyanları, sanığın sulh ceza hakimliğindeki savunması ve savcılık ifadesi nazara alındığında önceki beyanlarıyla çelişir şekilde sanığın, tanık Osman'ın ve mağdur Hediye'nin, maktulün olay günü sanığa hakaret ettiğine yönelik mahkememizdeki beyanlarının sanığın haksız tahrik indiriminden yararlanma amacına yönelik olduğu, mağdur Hediye'nin sanığın annesi ve tanık Osman'ın sanığın babası olması nedeniyle tarafsız davranamayacakları, yanlı beyanda bulundukları ve bu beyanlarının gerçeği yansıtmadığı kanaatine varılmış, bu sebeple bu iddiaya ilişkin beyanlarına itibar edilmeyerek sanık hakkında haksız tahrik indirimi yapılmamıştır." (HABER MERKEZİ)

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