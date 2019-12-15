Sudan'ın eski devlet başkanı Ömer el Beşir, yolsuzluk suçundan hüküm giydi.

BBC Türkçe'nin haberine göre, 75 yaşında olması nedeniyle cezaevine gönderilmemesine karar verilen Beşir, iki yılını bir ıslahevinde geçirecek. Davaya bakan yargıç, Sudan yasalarına göre 70 yaş üzeri bireylerin cezaevine gönderilemediğini belirtti.

Ömer el Beşir, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'dan 25 milyon dolar almaktan hüküm giydi. Beşir, bu paranın "Sudan'ın Suudi Arabistan'la stratejik ilişkisi kapsamında" verildiğini, kişisel çıkarları için değil bağış amacıyla kullanıldığını söyledi.

BEŞİR HAKKINDA BAŞKA DOSYALAR DA VAR

Beşir hakkında açılmış başka dosyalar da bulunuyor. Bu dosyalar arasında iktidara geldiği 1989 yılında yaşanan darbe, soykırım ve Nisan ayında protestocuların öldürülmesiyle suçlandığı iddianameler de var.

Beşir'in destekçileri ise kararın siyasi olduğunu söyleyerek cezaya karşı çıkıyor.

Beşir, 2003'te Darfur'daki çatışmalar sırasında yaşananlar nedeniyle Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde savaş suçları, insanlığa karşı suçlar ve soykırımla suçlanıyor. BM verilerine göre çatışmalarda 300 bin kişi öldü, 2,5 milyon kişi ise evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Beşir'in yerine geçen generaller, eski liderin uluslararası mahkemede yargılanmasına izin vermeyeceklerini söylüyor. (HABER MERKEZİ)

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