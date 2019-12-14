İSDEMİR'de patlama: Ölen ya da yaralanan olmadı

Hatay İskenderun'da Demir Çelik Fabrikası'nda (İSDEMİR) patlama meydana geldi. Cürüf patlaması olduğu öğrenilen patlamanın ardından fabrikadan dumanlar yükselirken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Patlamanın ardından çıkan yangın söndürüldü.

İskenderun Demir Çelik Fabrikası'nın 4'üncü fırınında cürüf patlaması meydana geldi.

Patlamanın ardından fabrikadan dumanlar yükselirken, çıkan yangına İSDEMİR'in itfaiye ekipleri ile işçiler müdahale etti. Olayla ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.

Hatay Valisi Rahmi Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk belirlemelere göre patlamanın, fabrikadaki 4 yüksek fırından birindeki delinme sonucu meydana geldiğini söyledi.

İSDEMİR ve İskenderun Belediyesi itfaiye ekiplerinin duruma müdahale ettiğini belirten Doğan, "İSDEMİR'de yüksek fırında meydana gelen patlamada ölü ya da yaralı yok. Gerekli müdahaleler yapıldı. Yangın söndürüldü. Fabrikadan görülen yoğun duman yangın söndürme sisteminden kaynaklanıyor. Durum kontrol altında." ifadelerini kullandı.

İSDEMİR’DEN AÇIKLAMA

Patlamaya ilişkin İSDEMİR’den yapılan açıklamada, “Yüksek fırında su kaçağının sıcak metale temas etmesi nedeniyle gerçekleşen patlamada hiçbir çalışanımız zarar görmemiştir. Gerekli önlemler alınmış olup kısa süre içerisinde normal çalışma şartlarına dönülmesi beklenmektedir” denildi. (İskenderun/EVRENSEL)

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