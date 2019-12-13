İstanbul'da "Kadın Gazetecilerin Güvenliği" paneli yapılacak

Gazetecilikte Kadın Koalisyonu (CFWIJ), 16 Aralık'ta İstanbul'da Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) işbirliğiyle TGS Akademi’de "Kadın Gazetecilerin Güvenliği Paneli" gerçekleştirecek.

CFWIJ ve TGS heyetleri, Türkiye'deki kadın gazetecilerin güvenlik sorunları hakkında konuşmalar yapacak. Gazetecilikte Kadın Koalisyonu adına Kurucu Direktör Kiran Nazish ve Küresel Danışma Müdürü Sulome Anderson; Türkiye Gazeteciler Sendikası'nı temsilen Kadın ve LGBTİ + Komisyonu üyeleri Gülfem Karataş ve Şafak Timur konuşmacı olarak yer alacak.

Koalisyonun Kurucusu Kiran, özellikle tutuklu kadın gazetecilerin en çok olduğu ülkelerinden biri olan Türkiye'de bir koalisyonun neden gerekli olduğunu da anlatırken, Küresel Danışma Müdürü Sulome, deneyimleri sayesinde alandaki mevcut tabloyu gözler önüne serecek. Gazetecilikte Kadın Koalisyonu panelde tutuklu kadın gazetecilere ilişkin hazırladığı Türkiye raporunu da sunacak.

TGS temsilcileri olarak, Kadın ve LGBTİ + Komisyonu üyesi olan Şafak Timur ve Gülfem Karataş, TGS'nin çalışmalarını paylaşacak. (MEDYA SERVİSİ)

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