Diyarbakır Emek Demokrasi Platformu: Mardin'deki gözaltıları serbest bırakın

Diyarbakır Emek Demokrasi Platformu, Mardin Tabip Odası Başkanı Derya Etem ve sendika üyelerinin de aralarında bulunduğu 11 kişinin gözaltına alınmasına ilişkin Diyarbakır Tabip Odası binasında basın açıklaması düzenledi.

DTO Başkanı Mehmet Şerif Demir, arkadaşlarının çalışmalarından dolayı sindirilmek istendiğine dikkat çekerek, Mardin’de 11 kişinin hukuksuz bir şekilde gözaltına alındığı söyledi. DİSK Diyarbakır Bölge Temsilcisi Mehmet Şirin Gürbüz ise ev ve işyeri adresleri belli olan ve her gün onlarca hastayı tedavi eden çalışma arkadaşlarının ifadeye çağrılmak yerine evlerine baskın yapılarak gözaltına alınmasının, ülkede her gün katmerleşen antidemokratik uygulamalarının boyutunu gösterdiğini ifade etti. Gürbüz, sağlık hakkı mücadelesi yürüten arkadaşlarının derhal serbest bırakılmasını istedi. (Diyarbakır/EVRENSEL)

Mardin'de HDP il eş başkanının da aralarında bulunduğu birçok kişi gözaltına alındı