İsveç'teki Fin göçmen işçiler çalışma koşullarından dolayı hurdaya dönüştü

Murat KUSEYRİ

Stockholm

1970'li yıllarda Finlandiya'dan gelerek sanayide çalışan Fin göçmen işçiler, çalışma koşullarının ağırlığından erken emekli olmak zorunda kaldı. Ortalama yaşam süreleri belirgin bir biçimde kısaldı.

İsveç Devlet Radyosu'nun Devlet Merkez Bürosu'yla (SCB) birlikte yaptığı kapsamlı araştırmanın sonuçları, Fin göçmen işçilerin İsveçlilere kıyasla daha fazla hastalandıklarını, erken emekli olmak zorunda kaldıklarını, iş kazalarına uğradıklarını ve daha erken yaşta yaşamlarını yitirdiklerini gösterdi.

1954 yılında Kuzey ülkeleri arasında serbest dolaşımın yürürlüğe girmesinden sonra Finlandiya'dan İsveç'e çalışmak için göç eden Finlerin sayısında belirgin bir artış görüldü.

İşsizliğin yüksek olduğu Finlandiya'dan 1968-1971 yıllarında 100 bin civarında kişi, iş bulma ve daha iyi bir gelecek umuduyla İsveç'e göç etti.

AĞIR VE YIPRATICI İŞLERDE ÇALIŞTILAR

Gelenlerden bir çoğu sanayi, orman, sağlık, otel ve restoran branşlarındaki ağır ve yıpratıcı işlerde çalıştı. 1970'li yılların sonlarında İsveç'te işsizliğin artması üzerine bir kısmı ülkelerine geri döndü.

İsveç Devlet Radyosu ve SCB, Finlandiya'dan genç yaşta İsveç'e çalışmaya gelenlerin 30 yıl sonraki 2000 yılındaki durumlarını araştırdı.

Araştırmanın sonuçları İsveçli emekçiler ile çalışma amacıyla Finlandiya'dan gelenler arasında büyük farklılıklar olduğunu gösterdi. 1970-2000 yıllarını kapsayan 30 yıllık zaman diliminde İsveçlilerin yüzde 26'sı erken emekli olurken bu oran Finler arasında yüzde 45'e yükseldi.

ÖLÜM ORANLARI İSVEÇLİLERE KIYASLA YÜZDE 50 DAHA FAZLA

1968-71 arası İsveç'e çalışmak için gelen Fin erkeklerin yaşam süreleri de kısa. İsveçlilere kıyasla bu grupta yer alanların ölüm oranları yüzde 50 daha fazla.

Araştırmayı yapan uzmanlardan Örjan Hemström, İsveç Devlet Radyosu'na Fin işçilerde çalışma koşularının güçlüğü ve ağır yükten dolayı hareketli organlardaki sakatlık ve hastalıkların yaygın olduğunu, kas, omuz ve dizlerinde ağrılar olduğunu söyledi.

SİGARA VE ALKOL TÜKETİMİ İLE ERKEN ÖLÜMLER ARASINDAKİ İLİŞKİ

Hemström'e göre Finlandiyalı işçilerin yaşam sürelerinin kısa olmasının bir başka nedeni de yaygın alkol ve sigara tüketimi.

Finlandiya'dan iş gücü göçünün İsveç'te alkol ve sigara tüketiminin çok yüksek olduğu bir dönemde olduğunu, gelenlerden çoğunun bu eğilime uyduğunu belirten Hemström, “Daha düşük eğitim düzeyi, daha çok lise öncesi eğitim ve işçi mesleği. Bu faktörlerin erken ölümlerle ilişkisi olduğunu biliyoruz” dedi.

1970'li yıllarda Sosyal Hizmet Bürosu'nda çalışan Helena Kivisaari, Finlerin orman, sanayi ve fabrikalarda ağır işlerde çalıştıklarını, çoğunun vücudunun yıprandığını, hasta yazılmak ve erken emekliye ayrılmak zorunda kaldıklarını söyledi.

50 YAŞLARINDA ERKEN EMEKLİ OLMAK ZORUNDA KALDILAR

Hasta olanların İsveçceyi iyi bilmedikleri için iş değiştirme ve daha hafif bir iş bulma olanakları olmadığını söyleyen Kivisaari, ”50 yaşlarında erken emekli olmak zorunda kaldılar. Çoğunluğu kesinlikle bunu istemiyordu ama yapabilecekleri başka bir şey yoktu” şeklinde konuştu.

Finlandiyalı göçmen işçiler üzerine araştırmalar yapan Stockholm Üniversitesi Ekonomi-Tarihi Profesörü Johan Svenberg, Finlerin işlerinin monoton ve yıpratıcı olduğunu belirterek ”Örnek olarak konfensiyon sektöründe terzi boynundan söz edildi ki, bu maalesef oldukça yaygındı. Boyunda ve sırtta ağrı veren sakatlıklar görüldü” dedi.

YIPRATICI İŞLERLE ERKEN EMEKLİKLİK ARASINDA BAĞLANTI VAR

Yıpratıcı işlerle erken emeklilik arasında bağlantı olduğuna dikkat çeken Svenberg, monoton ve ağır işlerde çalışanların vücularının dayanamadığını ve erken emekli olmak zorunda kaldıklarını belirtti.

1970'de İsveç'e göç eden Tuula Tervakoski, Finlandiyalı iki eşinin ağır çalışma koşulları yüzünden yaşamlarını yitirdiklerini söyledi.

Yüksek gerilim hatlarında ağır işlerde çalışan ilk eşinin iş kazası sonucu 30 yaşında öldüğünü, daha sonra evlendiği ikinci eşinin ağır çalışma koşullarından ötürü 52 yaşında kalbinin durması sonucu yaşamını kaybettiğini anlattı.

ÇALIŞMAKTAN BAŞKA BİR ŞEY DÜŞÜNEMEDİLER

Finlandiya'dan İsveç'e gelenlerin çalışmaktan başka bir şey düşünmediklerini söyleyen Tervakoski, ”Herkes ağrısı olmasına rağmen çalıştı. İnsanlar işe gitti. Finlerin işlerine düşkün olduğunu düşünüyorum. Çalıştılar mı tam çalışıyorlar” dedi.

Heikki Nevalainen de İsveç'e geldikten sonra inşaatlarda çalıştığını ve 50 yaşında iken iskeleden düşmesi sonucu belinin sakatlandığını ve vücudunun sağ tarafının felç olduğunu söyledi.

FİNLER AZINLIK HALK STATÜSÜNDE

İsveç'te 300 ila 500 bin civarında Finlandiyalının bulunduğu tahmin ediliyor. İsveç, 1 Nisan 2000'de Finleri azınlık halk olarak tanıdı. Finlerin yanı sıra azınlık halk olarak kabul edilen Samiler, Romanlar, Tornadalen Finleri ve Yahudiler'in ana dilde eğitim hakları bulunuyor.

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