Adana Barosu: Osman Kavala tahliye edilmeli

Adana Barosu, Gezi Parkı davasının 770 gündür tutuklu tek sanığı Osman Kavala hakkında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararına yönelik açıklama yaptı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) Osman Kavala hakkında dün verdiği hak ihlali kararı doğru ve yerinde olduğunu dile getiren Veli Küçük, “AİHM tarafından alınan karar ülkemiz adli sisteminin evrensel standartlara ne kadar ters düştüğünü ve siyasallaştığını bir kez daha gözler önüne sermiştir” dedi.

Mahkemenin Kavala’nın tutukluluğunun makul bir şüpheye dayanmadığına, aynı zamanda tutuklamanın siyasi sebeplere dayandığına ve Anayasa Mahkemesinin başvuruyu malul sürede incelemediğine hükmettiğini hatırlatan Küçük, tutuklamanın siyasi nedenlerle olduğunu ifade etti.

İhlal kararı, mahkemeye intikal ettiğinde, mahkemenin ihlali hemen sona erdirmesi gerektiğini ifade eden Küçük, “Ülkemiz resmi makamlarının ve mahkemelerimizin bu karara saygı gösterme ve uyma zorunluluğu bulunmaktadır. Kişinin tutukluluğunun sürmesi, hukuksuz olarak özgürlüğünden yoksun bırakılması sonucunu doğuracaktır. AİHM 2. Dairesi’nin Kavala kararı önemli ve emsal niteliğinde bir karardır. Bu karar uyarınca Osman Kavala biran evvel serbest bırakılmalıdır” dedi. (Adana/EVRENSEL)

AİHM Osman Kavala’nın tutukluluğu için hak ihlali kararı verdi