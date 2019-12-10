AİHM Osman Kavala’nın tutukluluğu için hak ihlali kararı verdi

Kadıköy'de gözaltına alınan kadınlar: Bir tek Türkiye'de mi yasak?

Şiddete karşı Şili'de ortaya çıkan LasTesis dansını Kadıköy'de yaptıkları için gözaltına alınan kadınlar, "Her öldürülen kadın için sesimiz daha gür çıkacak" dedi.