10 Aralık 2019 12:11
AİHM Osman Kavala’nın tutukluluğu için hak ihlali kararı verdi
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, iş insanı Osman Kavala’nın tutukluluğu için hak ihlali kararı verdi.
Fotoğraf: DHA
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Gezi Parkı davasından 770 gündür cezaevinde bulunan iş insanı Osman Kavala'nın başvurusu hakkında ihlal kararı verdi. AİHM, makul şüphe olmadan Kavala'nın siyasi sebeplerle tutuklanması ve Anayasa Mahkemesi'nin başvuruyu makul bir sürede incelememesi nedeniyle AİHS madde 5/1, 5/4 ve 18'den ihlal bulup, Kavala'nın derhal serbest bırakılmasına karar verdi.
Ayrıntılar birazdan... (HABER MERKEZİ)
YAZARLAR