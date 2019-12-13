Erdal Eren mezarı başında anıldı | Mücadeleleri güncelliğini sürdürüyor

12 Eylül faşist cuntası tarafından idam edilen Erdal Eren, idamının 39. yılında Ankara'daki mezarı başında anıldı. Anmada, mücadele kararlılığı vurgusu öne çıktı.

12 Eylül askeri cuntası tarafından 17 yaşında idam edilen Genç Komünist Erdal Eren, ölümünün 39. yılında mezarı başında anıldı. Emek Gençliği tarfından düzenlenen anmaya, Erdal Eren’in abisi Erkan Eren, Ercan Koca’nın ablası Rezzan Tik, Devrimci 78'liler Federasyonu ve DİSK Ankara Bölge Temsilciliği de katıldı. Karşıyaka Mezarlığı 2 No’lu kapıda toplanan gençler, sloganlarla Erdal Eren’in mezarına yürüdü.

"MÜCADELELERİ GÜNCELLİĞİNİ SÜRDÜRÜYOR"

Emek Partisi Genel Başkanı Selma Gürkan (sağda) | Fotoğraf: Evrensel

Erdal Eren'in mezarı başında konuşan Emek Partisi (EMEP) Genel Başkanı Selma Gürkan, 39 yıl önce Erdal Eren’i idam eden anlayışın bugün hâlâ varlığını koruduğunu söyledi. Faşist darbenin baskı ve zorbalıkla bütün toplumu bastırmayı ve işçi sınıfının kazanımlarını elinden almayı hedeflediğini ifade eden Gürkan, AKP’nin de demokrasi, özgürlük ve eşitlik isteyen toplumsal kesimlere yönelik saldırıları sürdürdüğünü söyledi. Gürkan, 12 Eylül darbesiyle sermayenin dizginsiz sömürüsüne alan açmanın hedeflendiğini belirterek bugünkü iktidarın da kıdem tazminatının fona devri, bireysel emeklilik sistemi gibi saldırılarla bunu devam ettirdiğini ifade etti.

Erdal Eren, Ercan Koca ve Sinan Suner’in yalnızca geçmişte kalan önemli değerleri olmadığını ifade eden Gürkan, “İşte onlar tam da bugün işçi sınıfının hakları için verdiğimiz mücadelede, kadınların eşitlik ve özgürlük mücadelesinde, Kürt halkının mücadelesinde, laiklik ve inanç özgürlüğü mücadelesinde, gençliğin mücadelesinde hâlâ yaşıyorlar ve mücadeleleri güncelliğini sürdürüyor. And olsun ki sosyalizmi kurana kadar, ezilen tüm toplumsal kesimlerin kurtuluşunu sağlayana kadar mücadele edeceğiz” dedi.

"MÜCADELEYİ SÜRDÜRMEK BOYNUMUZUN BORCU"

Devrimci 78'liler Federasyonu Başkanı Hüseyin Esentürk (sağda) | Fotoğraf: Evrensel

Daha sonra konuşan Devrimci 78'liler Federasyonu Başkanı Hüseyin Esentürk ise Erdal Eren'in Mamak Cezaevi’nin karanlık hücrelerinde onca zulme karşı dik duran bir genç fidan olduğunu belirterek “Erdal, Denizlerden aldığı mücadele mirasını meşale gibi taşıyarak aramızdan ayrılan bir fidan. Ona bu gücü veren devrim ve sosyalizme, örgütüne olan bağlılığı ve yoldaşlarına olan güveniydi. Emperyalizme, faşizme ve gericiliğe karşı mücadele ederken geleceğimiz asker postalları altında ezilmesin diye mücadele etti. Tarafı olmadığımız savaşlarda gençlerimiz ölmesin, kadınlarımıza çocuklarımıza tecavüz edilmesin, irademize kayyum, geleceğimize ipotek koyulmasın diye mücadele etti. Mücadeleyi sürdürmek hepimizin boynunun borcudur bu yüzden" dedi.

"ERDAL’IN BIRAKTIĞI MİRAS DEVAM EDİYOR"

Emek Gençliği adına konuşan Zehra Kekeç ise Erdal'ı anlamanın ve anmanın gençler için oldukça önemli olduğunu ifade etti. Erdal’ın içinde bulunduğu dönemde gençliğin, işçilerin ve emekçilerin sorunlarına karşı mücadeleye atıldığını dile getiren Kekeç, gençliğin bugün de birçok sorunla karşı karşıya olduğunu söyledi. Bugün dünyanın birçok yerinde gençlerin, işçilerin ve halkların hakları için mücadele ettiğini belirten Kekeç, “Gençler, işçiler, emekçiler olarak Erdal’ın mücadelesini, Denizler’in kavgasını büyüterek devrime kadar götürmek en büyük görevimizdir. Erdal aramızdan 39 yıl önce ayrıldı ancak Erdal'in bize bıraktığı örgütlü olma, sınıfın partisinde mücadele etme mirası devam ediyor” diye konuştu.

Erdal Eren’in ardından Ercan Koca'nın mezarı başında anma gerçekleştirildi. Burada Ahmet Arif'in “Anadolu” şiirini okuyan gençler Ercan'ın da unutmadıklarını dile getirdiler. Ercan'ın ardından Sinan Suner'in mezarı başına gidilerek, karanfiller bırakıldı. Sinan'ın mezarı başında da Erdal'ın son mektubunu okuyan gençler, Sinan, Erdal ve Ercan'a “mücadele” sözü verdiler.

CHP ANKARA İL ÖRGÜTÜ DE KATILDI

CHP Ankara İl Örgütü de Erdal Eren’i kendi pankartını açıp, Erdal Eren'in mezarı başına yürüdü. Emek Gençliği'nin ardından mezar başında anma gerçekleştiren CHP'lilere seslenen CHP Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener, Erdal Eren'in tam bağımsız Türkiye mücadelesine atıf yaptı. Güvener, “Erdal Eren'in hayal ettiği dünyayı kuracağız. Ne çocuklar eline silah alacak, suç işleyecek, ne de adil yargılanma hakları ellerinden alınacak. Erdal Eren, Berkin Elvan, Ali İsmail Korkmaz ve binlerce devrim şehitlerimizin anısı önünde söz veriyoruz. Tam bağımsız bir ülke kuruncaya kadar mücadele edeceğiz. Anıları önünde saygıyla eğiliyoruz" diye konuştu.

Fotoğraf: Evrensel

(Ankara/EVRENSEL)

İl il anmalar | Erdal Eren Türkiye'nin her yerinde anılıyor