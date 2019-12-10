ABD Kongresi, Türkiye’ye yaptırım istiyor

ABD Temsilciler Meclisi ve Senatosu’nun Silahlı Hizmetler Komisyonları, aylar süren pazarlıkların ardından Amerikan Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) 738 milyar dolarlık 2020 yılı bütçesinde anlaşma sağladı. İki komisyon da Trump yönetiminden, Rus S-400 füze savunma sistemini satın aldığı için Türkiye’ye yaptırım uygulanmasını istedi.

Komisyonların üzerinde mutabık kaldığı Ulusal Savunma Yetki Yasası’nın (NDAA) yıl bitmeden ABD Kongresi’nden geçmesi ve Başkan Donald Trump’ın onayına sunulması bekleniyor. İki Komisyon’un Türkiye’yle ilgili önerileri ise bağlayıcılığı değil ve tavsiye niteliğinde.

BBC’nin haberine göre, ABD Temsilciler Meclisi ve Senatosu Silahlı Hizmetler Komisyonları, F-35 savaş uçaklarının Türkiye’ye transferinin yasaklanmasını istedi. Komisyonlar, Türkiye’nin S-400 füze savunma sistemini satın almasının F-35 programını tehdit ettiğini ve Trump yönetiminin Ankara’ya yaptırım uygulamasını gerektirdiği yönünde görüş birliğine vardı. Ayrıca Rusya’yla her tür askeri işbirliğinin yasaklanması da önerilirken, Türkiye’ye, Kuzey Akım 2 ve TürkAkım projeleri nedeniyle de yaptırım uygulanabileceği belirtildi. ABD’de Temsilciler Meclisi Demokratların, Senato ise Cumhuriyetçilerin kontrolünde. Demokratlar ve Cumhuriyetçiler arasındaki anlaşmazlık yüzünden uzun süre Pentagon bütçesine yönelik müzakereler kilitlenmişti.

AKAR: S-400’LER ŞU AN KURULUYOR

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, dün Anadolu Ajansı Editör Masası’nda gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Akar, “S-400’ler şu an kuruluyor, personel eğitimi devam ediyor, normal faaliyetler planlandığı şekilde gerçekleşecek” dedi. ABD ile F-35 görüşmelerine ilişkin Akara, “Bu işin makul ve mantıklı şekilde çözülmesini ifade etmeye çalışıyoruz. Eğer bu mümkün olmazsa doğal olarak başka arayışlar içine gireceğimizi de herkesin bilmesi lazım” ifadelerini kullandı. (DIŞ HABERLER)

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ABD’li senatörlerden S-400 alımı nedeniyle Türkiye’ye yaptırım çağrısı

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