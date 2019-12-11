İHD ve TİHV insan hakları haftası kapsamında resepsiyon düzenledi

İnsan Hakları Derneği (İHD) ve Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) “10 Aralık İnsan Hakları” kapsamında İHD İstanbul Şubesi’nde bir araya gelerek resepsiyon düzenledi. Etkinliğe İHD Eş Genel Başkanı Eren Keskin, İHD İstanbul Eş Başkanı Gülseren Yoleri, TİHV Başkanı Şebnem Korur Fincancı, İHD kurucu üyesi Melahat Sattunalı, Kanada Başkonsolosu Brahim Achtoutal, oyuncu-yazar Kerem Fırtına ve çok sayıda kişi katıldı.

İlk olarak konuşan TİHV Genel Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, birlikte olmadan mücadelenin sürdürülemeyeceğini söyleyerek, "Biz yeniden insan haklarının hakim olduğu bir mücadele sürdürüyoruz. İnsan hakları mücadelesi hiç bitmez. Birçok zorluk ile karşı karşıyayız ama kazanımlar ile ilerliyoruz. 71 yıl önce dünya devletleri, insan haklarının korunması için bir karar verdi. 21'nci yüzyıl başı ne kadar karanlıksa, 21 yüzyıl sonu kadar aydınlık. Bizim parçalara ayrılmış şekilde hak mücadelesi veren gruplar ile dayanışmayı ve mücadeleyi büyütmeye ihtiyacımız var. Devletin doğrudan şiddetine karşı, bütün dünyanın yaşanabilir yer olması için dayanışmamız gerekiyor. Öyleyse devrim" dedi.

Daha sonda İHD Eş Genel Başkanı Eren Keskin söz aldı. Keskin, "90 yıllarda da böyle süreçler yaşadık ama bu sefer ki başka. O zaman bilirdik ki devlet vardı, birde hükümet vardı. Şimdi ise o derin yapıyla uzlaşmaya gitmiş bir hükümetten söz ediyoruz” diye konuştu. Tüm bunlara karşı bir de direniş damarının olduğundan söz eden Keskin, insan hakları savunucularının da o damarın bir parçası olduğunu söyledi.

Son olarak konuşan İHD kurucularından Melahat Sattunalı ise, “Biz 12 Eylül’ü yaşayan insanlarız. Bu derneği kurarken tek isteğimiz, başımızın üstünde bir çatı olması, dertlerimizi nasıl çözeriz diye konuşabilmekti" dedi. (İstanbul/EVRENSEL)