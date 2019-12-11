EPDK'nin Ceyhan Tunaş Termik Santrali'ne verdiği lisans kesin olarak iptal edildi

Volkan PEKAL

Adana

Ceyhan Tunaş Kömürlü Termik Santrali'ne, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun (EPDK) verdiği "hülle lisans"ın iptal kararı, üst mahkeme olan Ankara Bölge İdare Mahkemesi tarafından onaylandı. EPDK'nin Tunaş Enerji'ye verdiği lisans, "hülle lisans" olarak adlandırılmıştı. Çünkü aynı yer ve proje için Hakan Madencilik’e verilen lisans mahkeme kararlarına takılmış, bunun üzerine EPDK, Tunaş Enerji'nin aynı yerdeki projesine lisans vermişti. EPDK'nin halkın kanser olması pahasına termik santrallere lisans verdiğini dile getiren davacı vekili İsmail Hakkı Atal, "EPDK'nin karar verici olduğu ülkemizde halk sağlığı tehlikededir” dedi.

2011'DE BAŞLAYAN HUKUK MÜCADELESİ KAZANIMLA SONUÇLANDI

Tunaş Enerji'den önce Hakan Madencilik'in lisans aldığı termik santral projesi, Adana Barosu, Adana Tabip Odası, ZMO Adana Şubesi ve Doğu Akdeniz Çevre Dernekleri’nin 2011 yılında lisans iptal davası açtığı bölgedeki 8 termik santral projesi arasında bulunuyor.

Aynı bölgedeki termik santral projelerinin yaratacağı “kümülatif etkinin” hesaplanması için Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’na açılan davalarda mahkemeler, 2013 ve 2016 yılında, kümülatif etkinin hesaplanması yönünde içtihat yaratacak kararlar verdi.

TUNAŞ ENERJİYE VERİLEN "HÜLLE LİSANS" DA HUKUK DUVARINA ÇARPTI

EPDK, mahkeme kararlarının ardından Hakan Madencilik'in üretim lisansını sonlandırarak aynı yer ve proje için bu kez Tunaş Enerji’ye lisans vermişti. Bu lisansın iptali için 2016’da açılan dava ise geçtiğimiz aylarda sonuçlanmış ve Ankara 6. İdare Mahkemesi, lisansın iptal edilmesine hükmetmişti. Karar, üst mahkeme olan Ankara Bölge İdare Mahkemesi tarafından da onaylandı ve Tunaş Enerji'nin lisansı kesin olarak iptal edildi.

36 TERMİK SANTRAL PROJESİNDEN 32'Sİ ENGELLENDİ

Mersin, Adana, Hatay sahil şeridinde 2011 yılında 8, 2014 yılında 5, 2016 yılında 7 termik santrale üretim lisansı verildiğini dile getiren Avukat İsmail Hakkı Atal, yıllardır verdikleri hukuk mücadelesini şu sözlerle aktardı:

“Bunların içinde hülle lisans olan 4 termik santral lisansını saymazsak 16 termik santral projesi için 20 dava açtık. Bu 16 projeden 4'ünü engelleyemedik. 2013 yılında Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun kümülatif etki içtihatlarından sonra EPDK'nin reddetmek zorunda kaldığı 20 termik santral projesi daha oldu. Toplumsal ve hukuki mücadele neticesinde Doğu Akdeniz bölgesinde lisans alan 16, Danıştay kararları nedeniyle reddedilmek zorunda kalınan 20 olmak üzere toplam 36 termik santral girişiminden 4 tanesi inşa edilebildi.”

“EPDK'NİN KARAR VERİCİ OLDUĞU ÜLKEMİZDE HALK SAĞLIĞI TEHLİKEDEDİR”

Avukat İsmail Hakkı Atal | Fotoğraf: Evrensel

Termik santrallerin halk sağlığına etkisine dikkat çeken Atal, Yumurtalık EMBA Termik Santrali'nin lisans iptal davasında Sağlık Bakanlığı’ndan sunulan verileri hatırlattı. Verilere göre, 2002'den bu yana faal olan Sugözü Termik Santrali'nin bulunduğu Yumurtalık'ta teşhis edilen kanser vakaları, 2009-2014 arasında 5’ten 60’a yükseldi. Artışın altını çizen Atal, “Eğer Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, kümülatif etki kararlarını vermeseydi ve kümülatif etki hesabı yapılmaksızın ÇED raporu alınan 16 termik santral inşa edilseydi, 1 termik santralin bulunduğu Yumurtalık'ta yüzde 1200 artan kanser vakaları şu an ne kadar artacaktı" diye sordu.

Türkiye'de acilen Sağlık Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği çıkarılması ve Sağlık Bakanlığı'nın mutlaka ÇED ve lisans sürecinde karar verici olması gerektiğini söyleyen Atal, "Enerji piyasasını analiz etmeden termik santrallere lisans veren EPDK'nın karar verici olduğu ülkemizde halk sağlığı tehlikededir” dedi.

Kömürlü Termik Satral’e verilen hülle lisans iptal edildi

Reklam