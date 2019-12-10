10 Aralık 2019 19:56

HDP'den hak ihlalleri raporu: 15 bin kişi gözaltına alındı, 6 bin kişi tutuklandı

HDP'nin hazırladığı rapora göre, 2015'ten bu yana partiye yönelik operasyonlarda 15 bin 530 kişinin gözaltına alındı, aralarında 750 üye ve yöneticinin de bulunduğu 6 bin kişi tutuklandı.

HDP tabelası önünde bekleyen maskeli polisler

Fotoğraf: MA

    • Paylaş

    HDP’nin İnsan Hakları Haftası dolayısıyla hazırladığı rapora göre, 2015 yılından bu yana parti ve bileşenlerine yönelik operasyonlarda 15 bin 530 kişinin gözaltına alındı, aralarında 750 üye ve yöneticinin de bulunduğu 6 bin kişi tutuklandı.

    Halkların Demokratik Partisi (HDP) Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonu, 10-17 İnsan Hakları Haftası dolayısıyla hazırladığı 2019 yılı Hak İhlalleri Raporu'nu paylaştı. Türkiye nüfusunun yüzde 50’lik kısmının belli bir ideolojiyi desteklemediği için sistematik olarak hak ihlallerine maruz bırakıldığı ifade edilen raporda, "Türkiye 2015 yılında başlayan ve şiddetlenerek artan çatışmalı sürecin gölgesinde, insan haklarının yok sayıldığı bir ülke olarak 2020 yılına doğru ilerlemektedir" denildi.

    İnsan hakları örgütleri ve resmi kurumların istatistiklerine yer verilen raporda, HDP’ye yönelik gözaltı, tutuklama ve baskılar sıralandı. Buna göre, 2019 yılında en az bin 674 HDP üye ve yöneticisi gözaltına alındı, 200’ü tutuklandı. 2015 yılından bu yana, HDP üye ve yöneticisi 15 bin 530 kişi gözaltına alındı, yöneticiler dahil olmak üzere toplam 3 bin 661 kişi tutuklandı. Temmuz 2016 tarihinden bu yana partili 10 bin 719 kişinin gözaltına alındığı, bunlardan 2 bin 251 kişinin ise tutuklandığı belirtildi. Raporda, toplamda tutuklanan HDP üyesinin sayısının 6 bin üzeri olduğu kaydedildi.

    750 İL VE İLÇE YÖNETİCİSİ TUTUKLANDI

    Rapora göre, Temmuz 2015’ten bu yana 89 il eş başkanı, 193 ilçe eş başkanı, bir belde eş başkanının tutuklandığına dikkat çekilerek, şu bilgiler yer verildi:

    "31 Mart seçimleri sonrası 19 Ağustos 2019 tarihinde yeniden başlayan ‘Kayyım Operasyonları’ sonrasında 17 belediye eşbaşkanımız tutuklanmış, 28 belediyemize kayyım atanmıştır. Temmuz 2015'ten bu yana Eş Genel Başkanlarımızla birlikte 16 milletvekilimiz, 7 Merkez Yürütme Kurulu (MYK), 21 Parti Meclisi (PM) üyemiz, 750'yi aşkın il ve ilçe yöneticimiz tutuklanmıştır. Şu anda 7 milletvekilimiz tutukludur. Bunun yanında, 11 milletvekilinin milletvekilliği düşürülmüştür. Başkanvekilleri dâhil 93 belediye eşbaşkanı tutuklanmış, 84 belediyeye ise kayyım atanmıştır. Şubat 2017'den bugüne kadar yapılan siyasi soykırım operasyonları neticesinde toplam 5 bin 98 kişi gözaltına alınmıştır. 14 doğal, 62 seçilmiş, toplamda 76 delegemiz tutuklanmıştır. Şu anda 26'ncı Dönem Milletvekilleri Figen Yüksekdağ, Selahattin Demirtaş, Çağlar Demirel, İdris Baluken, Gülser Yıldırım, Selma Irmak, Abdullah Zeydan rehin tutulmaktadır"

    CEZA ALAN SİYASETÇİLER

    Raporda yer verilen ceza alan önceki dönem eş genel başkanları ve milletvekilleri şöyle:

    "HDP önceki dönem Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ın, 4 Kasım 2016 tarihinde tutuklanmalarına gerekçe gösterilen ana dosyaları devam etmektedir. İdris Baluken 16 yıl 8 ay,  Çağlar Demirel 7 yıl 6 ay, Abdullah Zeydan 8 yıl 1 ay 15 gün, Selma Irmak 10 yıl.  2019 yılında 26'ncı Dönem milletvekilleri Sırrı Süreyya Önder ile Ferhat Encü ve Burcu Çelik Özkan tahliye edilmişlerdir"

    CEZA ALIP TUTUKLU OLMAYAN HDP VEKİLLERİ

    Raporda, HDP’nin 26 ve 27’nci dönem milletvekilleri Behçet Yıldırım, Lezgin Botan, Leyla Birlik, Ziya Pir, Altan Tan, Dilek Öcalan Ahmet Yıldırım, Osman Baydemi, Âdem Geveri, Mahmut Toğrul, Besime Konca, Ömer Faruk Gergerlioğlu, Nursel Aydoğan, Filiz Kerestecioğlu, Ayşe Sürücü, Tayip Temel, Pero Dündar, Leyla Güven ile Musa Farisoğulları’nın ise ceza aldıklarını ancak tutuklanmadıkları belirtildi.

    KAYYUM ATAMALARI

    HDP’li 6 belediye eş başkanı ve 50’den fazla belediye meclis üyesinin Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edildikleri gerekçesiyle mazbatalarının verilmediği hatırlatılan raporda, 19 Ağustos 2019 tarihinde Diyarbakır, Van ve Mardin büyükşehir belediyelerine kayyım atandığı ve yerel yönetimlere yönelik sistematik kayyım uygulamasına 2019 yılında da devam ettiği ifade edildi. Buna göre, Aralık ayı itibari ile 17 HDP’li Belediye eş başkanın tutuklandığı ve 28 HDP’li belediyeye de kayyum atandığı bilgisine yer verildi.

    31 MART SEÇİMLERİNDE 107 PARTİLİ TUTUKLANDI

    Raporda dikkat çeken diğer bir nokta ise 31 Mart yerel seçimleri sürecinde seçim çalışması yürüten HDP’lilere dönük baskılar oldu. Buna göre seçim süreci boyunca seçim çalışmalarında görev almış 750 kişi gözaltına alınırken, bunlardan 107’si tutuklandı.

    Raporda, "9 belediye eşbaşkan adayı, 9 belediye meclis üyesi adayı, 6 İl eşbaşkanı, 6 İlçe eşbaşkanı, 13 yönetici, bir MYK üyesi, 6 PM üyesi gözaltına alınmış, bir belediye eşbaşkan adayı, bir Belediye Meclis Üyesi adayı, bir İlçe eşbaşkanı, 2 İl eşbaşkanı, 2 yönetici ve bir PM üyesi tutuklanmıştır" bilgileri yer aldı. (Ankara/MA)

    HDP Van milletvekilleri: Türkiye’de artık seçim bitmiştir, bir anlamı kalmamıştır

    HDP Van milletvekilleri: Türkiye’de artık seçim bitmiştir, bir anlamı kalmamıştır

    Van'da gözaltına alınan HDP'li belediye eş başkanlarından 3'ü tutuklandı

    Van'da gözaltına alınan HDP'li belediye eş başkanlarından 3'ü tutuklandı

    HDP, 19 Ekim'e kadar farklı illerde kayyuma karşı kitlesel eylemler düzenleyecek

    HDP, 19 Ekim'e kadar farklı illerde kayyuma karşı kitlesel eylemler düzenleyecek

    İkiköprü Belediye Eş Başkanı Hatice Taş: Kayyumla eş başkanlık sistemine saldırılıyor

    İkiköprü Belediye Eş Başkanı Hatice Taş: Kayyumla eş başkanlık sistemine saldırılıyor

    10 Aralık İnsan Hakları Günü eylemleri: İnsan onuru ve hakları için mücadeleye devam

    10 Aralık İnsan Hakları Günü eylemleri: İnsan onuru ve hakları için mücadeleye devam

    Reklam
    Reklam
    ÖNCEKİ HABER

    Antep'te süren eylem yasağına tepki: Hak arama mücadelesi kısıtlanıyor
    YAZARLAR
    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    ‘İki tarafın da haklı’ olduğu tartışmada gerçek nerede?

     Yusuf KARATAŞ
    Yusuf KARATAŞ

    ABD ve Rusya’nın Kürtlerle ilişkilerinin sınırları

     Mustafa YALÇINER
    Mustafa YALÇINER

    Konuşmak ne güzel şey kardeşim!..

     Ragıp ZARAKOLU
    Ragıp ZARAKOLU

    Ak saçlı hocamdı benim

     Alper KAYA
    Alper KAYA

    Yalan yazan tarih utansın
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    Antep'te süren eylem yasağına tepki: Hak arama mücadelesi kısıtlanıyor
    Antep'te süren eylem yasağına tepki: Hak arama mücadelesi kısıtlanıyor

    Birçok ilde ilan edilen eylem ve etkinlikleri yasakları Antep'te de sürüyor. Evrensel’e konuşan kurum temsilcileri, insanların özgürlük alanlarının kısıtlanmasına karşı mücadele çağrısı yaptı.

    GÜNCELLENDİ
    10 Aralık İnsan Hakları Günü eylemleri: İnsan onuru ve hakları için mücadeleye devam
    10 Aralık İnsan Hakları Günü eylemleri: İnsan onuru ve hakları için mücadeleye devam

    10-17 Aralık İnsan Hakları Haftası kapsamında, demokratik kitle örgütleri ve hak savunucuları pek çok ilde basın açıklaması yaptı. Açıklamalarda, "birlikte mücadele" vurgusu yapıldı.

    GÜNCELLENDİ
    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yazar Orhan Pamuk'a "terörist" dedi
    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yazar Orhan Pamuk'a "terörist" dedi

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya İnsan Hakları Günü kapsamında düzenlenen törende öğrencilerin sorularını yanıtladı. Nobel ödülü ile ilgili konuşan Erdoğan, "Türkiye'den teröriste ödül vermişlerdir" dedi.

    GÜNCELLENDİ
    Trump'ın azil gerekçesi açıkladı: Görevi suistimal ve kongreyi engellemekle suçlandı
    Trump'ın azil gerekçesi açıkladı: Görevi suistimal ve kongreyi engellemekle suçlandı

    ABD Temsilciler Meclisi Adalet Komitesi, azil süreci kapsamında adım atıp, Trump'ı resmen görevi suistimal ve kongrenin çalışmasını engellemekle suçladı.

    GÜNCELLENDİ
    Çorlu Tren Katliamı davasında sanıkların tutuklanma talebi reddedildi
    Çorlu Tren Katliamı davasında sanıkların tutuklanma talebi reddedildi

    Çorlu’da 25 kişinin hayatını kaybetmesine ve 340 kişinin yaralanmasına neden olan tren katliamına ilişkin dava görüldü. Dava 21 Nisan 2020 tarihine ertelendi.

    GÜNCELLENDİ
    Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 3. toplantısı 17 Aralık'ta
    Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 3. toplantısı 17 Aralık'ta

    Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ikinci toplantısı Türk-İş’te yapıldı. Toplantıda ekonomik veri ve raporları komisyonla paylaşıldı. Üçüncü toplantı, 17 Aralık'ta TİSK'te yapılacak.

    ABD, Afganistan savaşında halka düzenli olarak yalan söylemiş
    ABD, Afganistan savaşında halka düzenli olarak yalan söylemiş

    ABD’nin 18 yıldır Afganistan’da dahil olduğu savaş hakkında ABD halkına birçok "gerçeği yansıtmayan" ve yanıltıcı bilgi verildiği ortaya çıktı.

    Meteoroloji Antalya için kırmızı alarm verdi: Metrekareye 250 kilo yağış bekleniyor
    Meteoroloji Antalya için kırmızı alarm verdi: Metrekareye 250 kilo yağış bekleniyor

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Antalya için aşırı yağış uyarısı yaptı. Meteoroloji ilk kez kırmızı alarm verdi.

    TYS ve PEN Türkiye'den Nobel'e tepki: Edebiyat barıştan yana tavır almalı
    TYS ve PEN Türkiye'den Nobel'e tepki: Edebiyat barıştan yana tavır almalı
    Ana akımın dışında: Denetlenemeyen ve ölçülemeyen müzik
    Ana akımın dışında: Denetlenemeyen ve ölçülemeyen müzik
    Ekonomik determinizm mi, tarihsel materyalizm mi?
    Ekonomik determinizm mi, tarihsel materyalizm mi?
    Mutluluğun ve hüznün ressamı: Abidin Dino
    Mutluluğun ve hüznün ressamı: Abidin Dino
    Retweet "sektirme", influencer "deneyimleyici", stalker "sanal casusluk"…
    Retweet "sektirme", influencer "deneyimleyici", stalker "sanal casusluk"…
    GÜNCELLENDİ
    Evrensel 25 yaşında
    Evrensel 25 yaşında
    GÜNCELLENDİ
    İstanbul İşçi Sendikaları Şubeler Platformu: Birlik olmak mümkün
    İstanbul İşçi Sendikaları Şubeler Platformu: Birlik olmak mümkün

    İstanbul İşçi Sendikaları Şubeler Platformu “Asgari Ücret ve Vergide Adalet” başlığı altında düzenlenen toplantının sonuç bildirgesini yayımladı.

    Leyla Güven’in de aralarında bulunduğu 27 kişiye 168 yıl 7 ay ceza verildi
    Leyla Güven’in de aralarında bulunduğu 27 kişiye 168 yıl 7 ay ceza verildi

    "KCK operasyonu" kapsamında haklarında dava açılan aralarında gazeteci Seyithan Akyüz ve  DTK Eş Genel Başkanı Leyla Güven’in de olduğu 27 kişiye 168 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

    "Burs ihtiyacımız" diyen ODTÜ'lüler, topladıkları binlerce imzayı KYK'ye gönderdi
    "Burs ihtiyacımız" diyen ODTÜ'lüler, topladıkları binlerce imzayı KYK'ye gönderdi

    “Eğitim Hakkımız, Burs İhtiyacımız” kampanyası kapsamında ODTÜ’de toplanan binlerce imza Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) gönderildi.

    GÜNCELLENDİ
    Sanatçı Yılmaz Çelik tutuklandı
    Sanatçı Yılmaz Çelik tutuklandı

    Dersim’de ev baskınıyla gözaltına alınan sanatçı Yılmaz Çelik, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. DEDEF, tutuklama kararına tepki gösterdi.

    Çorlu'da işçiler asgari ücreti konuştu: Ne alacağız diye tartışmalıyız
    Çorlu'da işçiler asgari ücreti konuştu: Ne alacağız diye tartışmalıyız

    Çorlu'da farklı sektörlerden işçiler, asgari ücreti konuştu. Bir tekstil işçisi, "Ne verirler diye tartışılıyor. Daha iyi olması için ne yapmalıyız diye tartışmalıyız" dedi.

    GÜNCELLENDİ
    AİHM Osman Kavala’nın tutukluluğu için hak ihlali kararı verdi
    AİHM Osman Kavala’nın tutukluluğu için hak ihlali kararı verdi

    Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, iş insanı Osman Kavala’nın tutukluluğu için hak ihlali kararı verdi.

    ABD Kongresi, Türkiye’ye yaptırım istiyor
    ABD Kongresi, Türkiye’ye yaptırım istiyor

    ABD Temsilciler Meclisi ve Senatosu’nun Silahlı Hizmetler Komisyonları, Trump yönetiminden S-400 füze savunma sistemini satın aldığı için Türkiye’ye yaptırım uygulanmasını istedi.

    Dolmuşta iki kadına cinsel tacize 10 ay hapis cezası
    Dolmuşta iki kadına cinsel tacize 10 ay hapis cezası

    Kadıköy-Taksim dolmuşunda iki kadını taciz eden Muaz Karadağ'a 10 ay hapis cezası verildi ancak hükmün açıklanması geri bırakıldı.

    GÜNCELLENDİ
    Toplu sözleşme sürecinde anlaşma sağlanmadı, Trelleborg işçileri greve çıktı
    Toplu sözleşme sürecinde anlaşma sağlanmadı, Trelleborg işçileri greve çıktı

    Kocaeli Gebze’de kurulu Trelleborg fabrikasında toplu sözleşme sürecinde anlaşma sağlanamadı. Anlaşmazlık üzerine Petrol-İş üyesi işçiler greve başladı.

    Bakırköy'de öğrencileri darbedip soyan polise 12 yıl 9 ay 10 gün hapis
    Bakırköy'de öğrencileri darbedip soyan polise 12 yıl 9 ay 10 gün hapis

    Bakırköy'de bir restoranda öğrencileri darbedip parasını alan polis memuru, "yağma" ve "hürriyeti tahdit" suçlarından 12 yıl 9 ay 10 gün hapis cezası aldı.

    WWF Türkiye'den "Kanal İstanbul" uyarısı: Marmara ölü bir denize dönüşebilir
    WWF Türkiye'den "Kanal İstanbul" uyarısı: Marmara ölü bir denize dönüşebilir

    Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF-Türkiye) Kanal İstanbul Projesinin bölgenin doğal alanlarında çok ciddi bir tahribat yaratacağını vurguladı.

    Kadıköy'de gözaltına alınan kadınlar: Bir tek Türkiye'de mi yasak?
    Kadıköy'de gözaltına alınan kadınlar: Bir tek Türkiye'de mi yasak?

    Şiddete karşı Şili'de ortaya çıkan LasTesis dansını Kadıköy'de yaptıkları için gözaltına alınan kadınlar, "Her öldürülen kadın için sesimiz daha gür çıkacak" dedi. 

    Bursa'da krom madenindeki iş cinayetleri önlenebilirdi
    Bursa'da krom madenindeki iş cinayetleri önlenebilirdi

    Bursa'da krom madeninde 2 işçinin yaşamını yitirmesine dair açıklama yapan Maden Mühendisleri Odası Bursa Temsilcisi Murat Üregen, "Basit tedbirler alınarak bu kazaların önüne geçilmesi mümkün" dedi.

    Konya'da 2 katlı kerpiç bina çöktü, 3 kişi yaşamını yitirdi
    Konya'da 2 katlı kerpiç bina çöktü, 3 kişi yaşamını yitirdi

    Konya'nın Karatay ilçesinde 2 katlı kerpiç binanın çökmesi sonucu 2'si çocuk 3 kişi yaşamını yitirdi.

    Belediye başkanı ve jandarma komutanı düğünlere 'kural' getirdi: Dış çekim yasak!
    Belediye başkanı ve jandarma komutanı düğünlere 'kural' getirdi: Dış çekim yasak!

    Uludere'de belediye başkanı ve jandarma komutanından yasaklar: Damat ve gelin adayının herhangi bir şekilde örf ve adetlerimizle uyuşmayan dış çekim etkinliğinin artık son bulması.

    Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad: Türkiye'nin gitmesi gerekiyor
    Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad: Türkiye'nin gitmesi gerekiyor

    Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Türkiye’ye bağlı askeri güçlerin Suriye’nin egemenlik hakları ve toprak bütünlüğünü ihlal ettiğini söyledi.