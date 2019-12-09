Hulusi Akar: Tank Palet'in satılması en akıllı, en mantıklı, en makul yol

Milli Savunma Bakanı Akar, Tank Palet fabrikasının özelleştirilmesine ilişkin "Bu firma aldıktan sonra fabrikanın her aşamada ihtiyaca uygun modernizasyonunu sağlayacak. Biz bu şekilde baktığımızda, bunun ihtiyacımızı karşılayacak en akıllı, en mantıklı, en makul yol olduğunu değerlendiriyoruz" dedi. Akar, Kılıçdaroğlu'nun Tank Palet'in satışına dair eleştirilerine ilişkin ise "Gerekirse bilgi sunabiliriz. Burada gizli saklı bir şey yok. Her şey açık" yanıtını verdi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

"TÜRKİYE BÜTÜN ALANLARDA NATO'YLA BERABER"

"İngiltere'deki NATO Zirvesi öncesinde başlayan Baltık Planlarına rezerv iddiaları sonrasında Türkiye'nin söz konusu planlara yönelik tutumu ne yönde" sorusu üzerine Akar, Türkiye'nin Afganistan'dan Kosova'ya, Atlantik'ten Doğu Akdeniz'e kadar bütün alanlarda NATO'yla beraber olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin uzun yıllardan beri ittifakın üyesi olduğunu hatırlatan Akar, şunları kaydetti:

"Operasyonlar başta olmak üzere tatbikatlar, NATO karargahlarına personel desteği dahil elimizden gelen her türlü desteği sağladık, sağlamaya devam ediyoruz. Ayrıca Gayri Safi Milli Hasılamızın da yüzde 2'ye tekabül eden miktarında da savunma harcamalarımızı yapmak için tüm gücümüzle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şu anda 1,89 civarındayız.

NATO, Türkiye ile daha güçlü ve daha anlamlıdır. Türkiye'nin sorgulanması anlamsızdır. Böyle bir sorgulamayı uygun görmüyoruz. Böyle bir tartışma açıyorlar ki bu gerçekten anlamsız bir tartışma."

"İŞ BİRLİĞİNE SON DERECE AÇIĞIZ"

Türkiye'nin NATO ile çalışmaya devam ettiğini, bu konuda herhangi bir farklı düşüncenin bulunmadığını vurgulayan Akar, "Bizim herhangi bir şekilde NATO'nun çalışmalarını, planlarını bloke etmemiz gibi bir şey söz konusu değil. Biz bu konuda iş birliğine son derece açığız. Bu iş birliği konusunda son derece istekliyiz. Elimizden gelen her türlü gayreti gösterdik, desteği sağladık. Bugüne kadar bunun birçok örneği var" diye konuştu.

"TANK ÜRETİLMİYOR, TANK PALETİ ÜRETİLİYOR"

Tank Paleti fabrikasının özelleştirilmesine dair konuşan Akar, "Burada sanki tank üretiliyormuş gibi yanlış bir algı var. Tank üretilmiyor, tank paleti üretiliyor. Tank üretimi ayrı bir teknoloji, ayrı bir yatırım. Bu firma aldıktan sonra 50 milyon dolar katkı sağlayacak fakat bunun dışında belki de bundan daha fazla oradaki fabrikanın her aşamada ihtiyaca uygun modernizasyonunu sağlayacak. Biz bu şekilde baktığımızda, bunun ihtiyacımızı karşılayacak en akıllı, en mantıklı, en makul yol olduğunu değerlendiriyoruz" dedi.

Akar ayrıca CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Tank Palet'in özelleştirilmesi ihale ve kararnamenin gizlendiği yönündeki eleştirilerine dair, "Gerekirse bilgi sunabiliriz. Burada gizli saklı bir şey yok. Her şey açık" dedi. (HABER MERKEZİ)

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