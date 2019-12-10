10 Aralık 2019 13:13

Bakırköy'de öğrencileri darbedip soyan polise 12 yıl 9 ay 10 gün hapis

Bakırköy'de bir restoranda öğrencileri darbedip parasını alan polis memuru, "yağma" ve "hürriyeti tahdit" suçlarından 12 yıl 9 ay 10 gün hapis cezası aldı.

Fotoğraf: DHA

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    İstanbul Bakırköy'deki bir restoranda öğrencilerin üstünü aradıktan sonra darbedip bir gencin de parasını aldığı gerekçesiyle yargılanan polis memuru C.D.A’ya "yağma" ve "hürriyeti tahdit" suçlarından 12 yıl 9 ay 10 gün hapis cezası verildi.

    Bakırköy’de 18 Kasım 2018 tarihinde, bir restoranda yemek yiyen üniversite öğrencileri K.K.A., T.T.B. ve E.C.B’yi uyuşturucu sattıkları iddiasıyla döven ve bir gencin de parasını aldığı gerekçesiyle yargılanan polis memuru C.D.A'nın yargılanmasına devam edildi. Bakırköy 19. Ağır Ceza Mahkemesi’nce görülen duruşmaya tutuksuz sanık C.D.A. ve taraf avukatları katıldı.

    "HATA YAPTIĞIMI KABUL EDİYORUM"

    Mahkeme, polis memuru C.D.A’ya son sözünü sordu. Sanık, "Suçlamayı kabul etmiyorum. Polislik mesleğine ait usul ve kuralları uygularken olay akşamı hata yaptığımı kabul ediyorum. Müştekiler kendi haksızlıklarını örtmek adına bana iftira attılar. Beraatimi talep ediyorum" dedi.

    HAPİS CEZASI VERİLDİ

    Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığa K.K.A.’ya karşı işlediği "yağma" ve "hürriyeti tahdit" suçlarından toplam 9 yıl 5 ay 10 gün hapis cezası verdi. Mahkeme, sanık hakkında E.C.B’ye karşı işlediği "hürriyeti tahdit" suçundan ise 3 yıl 4 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti. Heyet, sanığın T.T.B’ye karşı işlediği "hürriyeti tahdit" suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası verirken bu suç için hükmün açıklanmasını geri bıraktı. Sanık polis memuru toplamda 12 yıl 9 ay 10 gün hapis cezası aldı.

    4 SUÇTAN BERAAT ETTİ

    Şikayetçi T.T.B’nin sanık hakkında "basit yaralama" ve diğer şikayetçi K.K.A.’nın "huzur ve sükununu bozma" suçlarından vazgeçmesi üzerine, sanık bu suçlardan beraat etti. Ayrıca sanığın "eziyet" ve "suçu bildirmeme" suçlarından yasal unsurların oluşmadığı gerekçe gösterilerek beraatine karar verildi.

    İDDİANAMEDEN

    İddianamede polis memuru şüpheli C.D.A'nın "başkasını bir malı teslimi veya alınmasına karşı koymamaya mecbur kılmak suretiyle yağma", "kişilerin huzur ve sükununu bozma", "basit yaralama", "suç delillerini yok etme gizleme veya değiştirme", "suçu bildirmeme", "hürriyeti tahdit" ve "eziyet etme" suçlarından 13 yıldan 44 yıla kadar hapsi isteniyordu. (İstanbul/DHA)

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