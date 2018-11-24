Ã–ÄŸrencileri darbedip, paralarÄ±nÄ± alan polis tutuklandÄ±

BakÄ±rkÃ¶y'de bir restoranda Ã¶ÄŸrencileri darbeden, kÄ±yafetlerini zorla Ã§Ä±karttÄ±ran ve paralarÄ±nÄ± alan polis 'yaÄŸma' suÃ§undan tutuklandÄ±.

BakÄ±rköy'de bir restoranda öÄŸrencilerin üstünü aradÄ±ktan sonra darp edip bir gencin de parasÄ±nÄ± aldÄ±ÄŸÄ± iddia edilen polis memuru 'yaÄŸma' suçundan tutuklandÄ±. Olay anÄ± restoranÄ±n güvenlik kameralarÄ±na yansÄ±dÄ±.

BakÄ±rköy'de 18 KasÄ±m günü iddiaya göre, bir restoranda yemek yiyen üniversite öÄŸrencileri K.K.A, T.T.B. ve E.C.B, içeri giren sivil giyimli polis C.D.A.'nÄ±n ÅŸiddetine maruz kaldÄ±. C.D.A. öÄŸrencileri darp ettikten sonra restoranÄ±n mutfaÄŸÄ±na götürerek kÄ±yafetlerini zorla çÄ±karttÄ±rdÄ± ve öÄŸrencilerden kendisine para vermesini istedi. ÖÄŸrencilerin paralarÄ±nÄ± alan polis, devamÄ±nda da ÅŸiddetini sürdürdü.

DHA'nÄ±n aktardÄ±ÄŸÄ±na göre, olayÄ±n ardÄ±ndan emniyete giden öÄŸrenciler polis C.D.A.'dan ÅŸikayetçi oldu. GözaltÄ±na alÄ±nan polis memuru savcÄ± tarafÄ±ndan sevk edildiÄŸi Nöbetçi Sulh Ceza HakimliÄŸince 'yaÄŸma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

C.D.A'nÄ±n 6 aylÄ±k polis olduÄŸu, Mobil Okul Timlerinde görev yaptÄ±ÄŸÄ±, olay günü izinli olduÄŸu öÄŸrenildi.

Polis ÅŸiddeti restoranÄ±n güvenlik kameralarÄ±na da yansÄ±dÄ±. Görüntülerde, polis memuru C.D.A'nÄ±n 3 kiÅŸinin kimliÄŸini kontrol ettiÄŸi, darbettiÄŸi ve onlarÄ± soydurduÄŸu görüldü. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 24 KasÄ±m 2018 08:10

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