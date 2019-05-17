Zonguldak'ta kaçak maden ocağında iş cinayeti: 2 kişi tutuklandı

Zonguldak'ta, kaçak işletilen maden ocağında meydana gelen göçükte dün yaşamını yitiren 19 yaşındaki maden işçisi Taner Nasuhoğlu toprağa verildi. Kaçak ocağın sahibi olduğu belirtilen 2 kişi ise tutuklandı.

Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde ruhsatsız işletilen maden ocağında dün saat 03.00 sıralarında göçük meydana geldi. Kömür ve taş yığınlarının altında kalan maden işçisi Taner Nasuhoğlu, diğer maden işçileri tarafından ocaktan çıkarıldı.

Yaralanan işçi, arkadaşları tarafından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Nasuhoğlu, hastanede hayatını kaybetti. Taner Nasuhoğlu'nun cenazesi, hastanede yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Sapça köyüne getiren Taner Nasuhoğlu'nun cenazesi, köy mezarlığında toprağa verildi.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Jandarma kaçak ocağın sahibi oldukları değerlendirilen R.P. ve Ş.N.’yi gözaltına aldı. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Zonguldak Kilimli'de maden ocağında meydana gelen göçükte işçi Taner Nasuhoğlu hayatını kaybetti Fotoğraf: DHA

2018'DE 66 MADEN İŞÇİSİ ÖLDÜ

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisinin raporuna göre 2018 yılında iş cinayetlerinde hayatını kaybeden en az 1923 işçiden 66'sı madencilik işkolunda çalışıyordu. (İŞÇİ SENDİKA SERVİSİ)

Nisan ayında en az 145 işçi iş cinayetlerinde hayatını kaybetti