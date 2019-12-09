09 Aralık 2019 20:54

Adana'da eylem ve etkinlik yasağı yine uzatıldı

Adana Valiliği, kayyum ve Suriye operasyonuna ilişkin tüm protestoları, eylem ve etkinlikleri 15 gün daha yasakladı.

Fotoğraf: Evrensel

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    Adana Valiliği, bir kez daha kentteki kayyum ve Suriye'ye yönelik operasyonu protesto etmek için yapılan tüm eylem ve etkinlikleri 15 gün daha yasakladı.

    Adana Valiliği, kentteki tüm eylem ve etkinlikleri yasaklayarak 15 gün daha süreyi uzattığını duyurdu. Valiliğin yasaklama kararına ilişkin Adana İl Emniyet Müdürlüğünce yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, gerçekleştirilebilecek yürüyüş, basın açıklaması, oturma eylemi, stant açma, çadır kurma, bildiri dağıtma, afiş asma gibi her türlü eylem ve etkinliklerin yasaklandığı belirtildi. (HABER MERKEZİ)

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