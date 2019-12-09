Gentes işçileri: Ücretlerimizin gasbedilmesinde Cezayir devleti de sorumlu

Gentes Şirketler Grubunun Cezayir'deki otel şantiyesinde çalışan ve 3 aylık maaşları ödenmeyen işçiler Cezayir Konsolosluğu önünde basın açıklaması yaptı. Cezayir Hükümeti’ne seslenen Gentes işçileri, Gentes’in Cezayir devletinden alacağı hakedişten inşaat işçilerinin tüm ücretleri ödenmesini istedi.

Gentes Şirketler Grubunun Cezayir'deki otel şantiyesinde çalışan ve 3 aylık maaşları verilmediği için şirketin Dünya Ticaret Merkezinde (DTO) bulunan genel merkezi önünde oturma eyleminde olan işçiler Cezayir Konsolosluğu önünde basın açıklaması yaptı. İnşaat ve Yapı İşçileri Sendikası (İYİ SEN) üyesi 23 işçi, 20 gündür süren eyleminde bir kere de konsolosluk önünden halklarını talep etti.

“Gentes ücretlerimizi gasp ediyor” pankartının açıldığı eylemde sık sık “İnşaat işçisi köle değildir” ve “Ücret haktır gasbedilemez” sloganları atan işçiler adına Gentes işçisi Murat Furtuna konuştu.

"6 AYDIR OYALANIYORUZ"

Furtuna, birikmiş ücretlerinin ödeneceği sözü verilerek Cezayir’den Türkiye’ye altı ay önce geldiklerini hatırlattı. Gentes Şirketler Grubu’nun işçileri oyaladığını söyleyen Furtuna, “Firma geçen altı aylık sürede biz işçilerin alacaklarını her defasında ödeyeceğinin sözünü vererek aylarca bizleri oyaladı ve içerde kalan maaşlarımızı ödemedi. Ücretlerimiz gasbedildiği gibi aylardır patronun kayıtsız davranışlarına şahit olduk. Memleketimizi ve ailemizi geride bırakmak zorunda kalan insanlık dışı koşullarda ekmek parası kazanmak için çalışan biz işçiler, patronlar tarafından sömürünün esiri haline getiriliyoruz” diye konuştu.

"CEZAYİR HÜKÜMETİ DE SORUMLU”

Cezayir Turizm Bakanlığı’nın hastane şantiyesinde Gentes Şirketler Grubu bünyesinde çalıştıklarını belirten Furtuna, "Cezayir topraklarında emeğimizi, alın terimizi döktük ücretlerimizin gasbedilmesinde Cezayir devletinin de sorumluluğu vardır” diye belirtti.

Gentes’in Cezayir devletinden alacağı hakedişten inşaat işçilerinin tüm ücretleri ödenmesini isteyen Furtuna, “Gentes işçisi hakları için başlattığı mücadeleyi büyütecek ve emeğini sömüren patrona ve ona kol kanat gelen tüm yetkililerden hesap soracaktır” dedi.

Ardından söz alan İYİ SEN Genel Başkanı Ali Öztutan da Cezayir’de aynı zamanda Kayı İnşaat işçilerinin de alacakları için direndiğini hatırlatarak, “Kayı İnşaat işçilerinin grevi bırakmaları için tehdit eden Cezayir hükümetini uyarıyoruz. Hem Kayı İnşaat hem de Gentes işçilerinin alacakları bir an önce ödensin. Gentes önünde başlattığımız eylemimizi Türkiye’nin her yerine yayacağız” dedi.

DTO önündeki eylemlerini sonlandıran işçiler Kayseri, Hatay, Bursa ve Niğde'de ailelerle birlikte eylemlerine devam edeceklerini ifade etti. (İstanbul/MA)

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