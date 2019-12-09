09 Aralık 2019 16:05

İmamoğlu'dan "Kanal İstanbul" yanıtı: Halk bu protokolleri 23 Haziran'da iptal etti

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ulaştırma Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın "Kanal İstanbul'la ilgili imzalanmış protokoller var" sözlerine yanıt verdi, "Protokollerin geçerliliği yok, boş açıklamalar" dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, gazetecilerin sorularını yanıtlarken

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu | Fotoğraf: İBB Basın Bürosu

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    İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, canlı yayınlanacak Meclis toplantısı öncesinde MHP, İYİ Parti ve CHP gruplarına ziyaretlerde bulundu. Sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan İmamoğlu, Kanal İstanbul projesiyle ilgili de konuştu ve "23 Haziran 2019’da geçmişe dönük bu ve bu tür bütün anlaşmaları halk iptal etti” yanıtını verdi.

    İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, MHP, İYİ Parti ve CHP’li üyeleri ziyaret etmesinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İmamoğlu, “AKP grubuna neden ziyaret gerçekleştirilmedi” sorusuna, “Randevu istedik ancak bugün grup toplantılarını kendi il binalarında yapacaklarını ifade ettiler. Ancak Meclise yetişeceklerini söyledikleri için uğrayamadık ama aynı fikirlerimi Meclis kürsüsünden de yine AK Partili meclis üyelerine de ifade edeceğim” yanıtını verdi.

    "KANAL İSTANBUL PROTOKOLÜNÜN HİÇBİR HUKUKİ GEÇERLİLİĞİ YOKTUR"

    İBB Başkanı İmamoğlu, “Ulaştırma Bakanı, Kanal İstanbul projesiyle ilgili uygulama noktasında İBB ile ilgili bakanlıklar arasında işbirliği protokolleri bulunduğunu söyledi. Yeni bir protokol mü söz konusu? Önceki dönemlerde imzalanmış protokoller var ise akıbeti ne olacak, fesih söz konusu olacak mı” sorularına şu yanıtı verdi:

    "2012, 2014, 2015, 2016 hatta 2018’de de o dönemin yetkilileri ile aralarında yapılmış protokoller var kurum içinde. Ama protokol deyince Sayın Bakan, zannedersiniz ki, imzayı attık iş bitti. Eğer Sayın Bakan’ı bir imza kurtaracaksa ya da İstanbul’u bir imza mahvedecekse, hiç kusura bakmasın yani bu konuda da araştırma yapmamış. Sayın Bakan’ı hep uyarıyorum, araştırarak ve süreci derinlemesine analiz ederek beyanatta bulunması konusunda. Yine uyarımı yapmış olayım. Ama ne yazık ki talihsiz bir açıklama. Kaldı ki 23 Haziran 2019’da geçmişe dönük bu ve bu tür bütün anlaşmaları halk iptal etti zaten.

    İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, gazetecilerin sorularını yanıtlarken

    Fotoğraf: İBB Basın Bürosu

    "ULAŞTIRMA BAKANI'NIN AÇIKLAMASININ İÇERİĞİ BOŞ"

    Yeni bir dönem başladı. Yani sesini çıkarmayan, ilgilenilmeyen değil, yeni bir dönem başladı. O bakımdan biz, 2019 23 Haziran itibari ile İstanbul’un konularına başka bir gözle bakıyoruz. Toplumun faydasını mı, bu şehrin faydasına mı? O gözle baktığımızda da Kanal İstanbul ile ilgili fikrimiz nettir. Bu netliğimizi Sayın Bakan 16 milyon insan nezdinde hala hissedememiş diye anlıyorum. Anlayacaktır. Hiçbir hukuki geçerliliği olmayan anlaşmalar. Örnek X yılında, 2014’te 2015’te neyse, bütün anlaşmalar var. ‘Şu planını sizin Bimtaş şirketiniz yapsın. Şu plan sürecini kurumununuz şu birimi tamamlasın’ diye karşılıklı protokoller… Onlar öyle bağlayıcılığı ve geçerliliği olan işler değildir. Bakanlık yazar ama o tebliği alan ve yorumlayan buradaki kurumlar var. Arkadaşlarım zaten gerekli cevapları yazacaklar. Niçin geçersiz olduğu ya da hangi işlemin yapılması gerektiği konusunda. Ki altını çiziyorum bakın bu tür meseleler protokol ile olmaz. Yani sanki İBB olarak bir yeri sattık, bakanlık da aldı, iş bitti… Böyle bir şey değil ki. 16 milyon insanın yaşamından bahsediyoruz. Yani bu şehri tehdit eden unsurlardan bahsediyoruz. Yine söylüyorum. İçeriği boş, talihsiz bir Ulaştırma Bakanı açıklaması daha.”

    “HUKUKUN, TOPLUM VİCDANINI KORUYUCU KARAR ALMASINI BEKLİYORUZ”

    İmamoğlu, “Devlet bankalarıyla ilgili sorun hala devam ediyor mu?  Dış kaynak arayışınız var mı şu aşamada” sorusuna, “O bitmeyecek, hep olacak dış kaynak arayışımız. Devlet bankalarında bir değişim olduğunda yine ilk sizi keyifle bilgilendireceğim. ‘Bak ne güzel kredileri açmışlar, veriyorlar yardımcı oluyorlar’ diyeceğim. Hiç kuşkunuz olmasın” yanıtını verdi. İmamoğlu, Haydarpaşa ve Sirkeci garlarıyla ilgili dava sürecini soran gazetecileri, “Dava devam ediyor. Son itiraz süresinin dolmasına bir gün kala Devlet Demiryolları savunmasını verdi. Mahkemenin kararını bekliyoruz. Hukukun, toplumun vicdanını ahlakını koruyucu bir karar almasını bekliyoruz.  Bu konuda hukukun tüm süreçlerini analiz ettiğimizde, hukukçu görüşlerini aldığımızda da böyle bir ihalenin tamamlanmasının mümkün olmadığı yönünde. Hukukun en doğru kararı vermesini bekliyoruz” şeklinde yanıtladı. (HABER MERKEZİ)

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