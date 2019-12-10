Sanatçı Yılmaz Çelik tutuklandı
Dersim’de ev baskınıyla gözaltına alınan sanatçı Yılmaz Çelik, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. DEDEF, tutuklama kararına tepki gösterdi.
Ekran görüntüsü Youtube'un "netd müzik" kanalında yayınlanan "Yılmaz Çelik - Turna" başlıklı videodan alınmıştır.
Dersim’de 8 Aralık’ta verdiği konserin ardından evine düzenlenen polis baskınıyla gözaltına alınan sanatçı Yılmaz Çelik, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Çelik, İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından bugün adliyeye getirildi. Savcılıkta ifadesi alınan Çelik, “terör örgütü üyeliği” ve “terör örgütü propagandası yapmak” iddiasıyla tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.
Mahkemece ifadesi alınan Çelik, tutuklanarak Elazığ T Tipi Cezaevi'ne gönderildi.
ÇELİK’İN TUTUKLANMASINA TEPKİ
Dersim Dernekleri Federasyonu (DEDEF), sanatçı Yılmaz Çelik’in tutuklanmasına ilişkin İstanbul’daki Dersimliler Dayanışma ve Kültür Derneği açıklama yaptı.
Sanatçıların katıldığı açıklamayı yapan DEDEF Üyesi Hasa Şen, sanatçılara yönelik gözaltı ve tutuklamalara tepki göstererek, bir an önce baskıların son bulmasını istedi.
Şen, şiddetin, baskının sona erdirildiği, hiç kimsenin demokratik talepleri, düşünceleri nedeniyle cezalandırılmadığı bir ülke talebinde ısrarcı olacaklarını kaydederek, “Ülkemizde yaratılmak istenen kuşatmaya, saldırılara karşı; doğa, emek ve demokrasi mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Haklı ve meşru mücadele çizgisinden taviz vermeyerek, artan baskı düzenine boyun eğmeyeceğiz” dedi. (Dersim/MA)