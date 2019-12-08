Davutoğlu- Erdoğan geriliminde "Şehir Üniversitesi" polemiği sürüyor

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun kurucuları arasında olduğu Şehir Üniversitesi ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı "dolandırıcılık" çıkışına Davutoğlu yanıt verdi. Davutoğlu, "yaşayan bütün Cumhurbaşkanları" ifadesini de kullanarak, "Mal varlıklarındaki artışla ilgili TBMM soruşturması başlatılsın" dedi.

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, kendisi hakkında Şehir Üniversitesi arazisinin tahsisatı dolayısıyla ağır suçlamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a sosyal medya hesabından yanıt verdi. Erdoğan’ı, ‘nezaketsiz’ ve ‘yüksek makama yakışmayan üslup’ ile konuşmakla eleştiren Davutoğlu, “Başbakanlığım süresince yaptığım uygulamalar konusunda şahsıma yöneltilen tek ithamın, hiç bir şahsi hakkımın ve çıkarımın olmadığı, kızıma, oğluma, damadıma, gelinime bırakmayacağım bir eğitim kurumuna arazi devri olmasından sadece onur duyarım” dedi.

Davutoğlu'nun açıklamasında, “Kamu kaynaklarının hangi amaçlarla nasıl kullanıldığını, ekonomik servet oluşturma bakımından kimlerin nasıl statü değiştirdiklerini milletimiz çok iyi bilmektedir” ifadesi dikkat çekti.

Davutoğlu Erdoğan’ın Halkbank’ın kredi vermesi konusunda söyledikleri için “Bugün bir milat olmalıdır. Çağrım açıktır. TBMM’nde gerekli komisyonlar oluşturulmalı ve Sayın Cumhurbaşkanı’nın ifade ettiği vechile yetimlerin hakları son kuruşuna kadar korunmalıdır. Ben şahsım adına artık üyesi olmadığım yüce TBMM’ne hesap vermekten bir an bile imtina etmem” dedi.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

İstanbul’da, AKP’nin il danışma meclisi toplantısında konuşan Erdoğan, Davutoğlu ile birlikte Ali Babacan, Mehmet Şimşek ve Feridun Bilgin'i de dolandırıcılıkla suçlamıştı. Erdoğan, 'Malum Zat’ dediği Ahmet Davutoğlu’na ‘Şehir Üniversitesi meselesi’ dolayısıyla şunları söylemişti: “Meselenin bir tarafında benim bir tarafında malum zatın olduğu (Ahmet Davutoğlu’nu kast ediyor) söyleniyor. Tahsisini başbakanlığım döneminde ben yaptım. Malum zat başbakan olunca bunu mülkiyet devrine dönüştürdü. Bu yapılamaz. Türkiye’de hiçbir üniversiteye tapu devri yoktur, olmamıştır. Bunlar dürüstlüğü kimseye bırakmıyor değil mi? Öksüz yetimin hakkını hiçe sayarak tapu devrini yapıyor. Yanında da sayın Babacan var, Mehmet Şimşek, Feridun Bilgin var. Kimin ne olduğunu öğrenen bunlar Halkbank”ı da dolandırmaya çalışıyor. Banka ciddi bir kredi veriyor. Şehir Üniversitesi’nin bankaya olan borçları 417 milyon noktasında. ‘Yapılandıralım’ diyorlar. Bunu nasıl yapacaksınız? Bankaya teminat bile vermediniz” ifadelerini kullanmıştı.

ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ TARTIŞMASI NASIL BAŞLADI?

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'ne (TMMOB) bağlı Mimarlar Odası'nın, üniversiteye İstanbul Kartal'daki eski TEKEL arazisinin devriyle ilgili açtığı davalar zincirinde son olarak Danıştay, bedelsiz arazi devri gerekçesiyle yürütmeyi durdurma kararı aldı.

Üniversitenin bu araziyi ipotek gösterip Halkbank'tan kredi almış olması nedeniyle Halkbank, Danıştay'ın kararına da dayanarak önce üniversitenin kredi teminatlarını durdurdu sonra da tüm bankalardaki varlıklarına tedbir koydu.

Bu durum, yıllardır kamuoyunda "muhafazakâr camianın prestijli entelektüel kurumlarından biri" olarak görülen üniversiteyi mali olarak hareket edemez noktaya getirdi. (HABER MERKEZİ)

Erdoğan’dan itiraf: 2,5 milyar liralık araziyi Şehir Üniversitesine tahsis ettim

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