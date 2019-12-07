"Sadiye Eser ve Sadık Topaloğlu’nun gazeteciliğine tanığız"

Mezopotamya Ajansı Muhabirleri Sadiye Eser ve Sadık Topaloğlu’nun tutuklanmasına sahadaki çalışma arkadaşları tepki gösterdi, “Eser ve Topaloğlu’nun gazeteciliklerinin tanığıyız” diyerek arkadaşlarının derhal serbest bırakılmalarını istedi.

NAZLIER: GAZETECİLİK KİMLİKLERİNE KEFİLİM

Tutuklamalarının hukuki yönünün bulunmadığını ifade eden Evrensel Gazetesi Muhabiri Eylem Nazlıer, tutuklanan Sadiye Eser ile 4 yıl boyunca çeşitli basın açıklaması, eylem ve etkinliklerde bir arada geldiğini hatırlatarak, “Tutuklamalar keyfidir. Gazetecilerin haber yapmasına engel olma, fikir ve ifade özgürlüğünü kısıtlamaya yöneliktir. Tutuklanan arkadaşlarımızı, kadın eylemi, işçi eylemi nerede hak ihlali ile ilgili bir haber olsa onları orada görmeniz mümkün. Sadiye Eser ve Sadık Topaloğlu’nun gazeteci kimliğine kefilim” dedi.

TEMEL: DAYANIŞMAYI BÜYÜTMEYE ÇAĞIRIYORUM

Gazetecilerin gerçekleri yazmak için ortaya koyduğu irade karşısında zayıf kalan iktidarın gazetecilik faaliyetini suç göstererek maniple etmeye çalıştığını vurgulayan Etkin Haber Ajansı Editörü İsminaz Temel, “Sadiye ve Sadık’ın tutuklanması ile dışarıda iki kişi daha eksildik. Ancak bu sadece fiziki bir eksilme olarak görülmeli. Dışarıda olan gazeteciler olarak, onların bıraktığı yerden gazeteciliği, gerçekleri yazmayı sürdüreceğiz. İnanıyorum ki, gerçeğin gücü mutlaka ama mutlaka kazanacak” diye belirtti.

ORMAN: ONLAR ÇIKIP YİNE YAZACAK

Son süreçte Kürt basınına yönelik yoğun saldırılar gerçekleştiğini dile getiren Net Haber Ajansı Muhabiri Emre Orman, “Yıllardır gazetecilik yapıyorlar ve canla başla bunun mücadelesini veriyoruz. Ben şahsen onların gazeteciliklerinin bizzat tanığıyım. Ülkenin geçtiği sıkıntılı süreçlerin faturası yine muhalif medyaya ve emekçilerine kesiliyor. Fakat bu çabalar yine sonuçsuz kalacak. Onlar çıkacak, yine yazacak” ifadelerini kullandı.

ÖZTAŞ: BİZİM TEK DERDİMİZ GAZETECİLİK YAPMAK

Özgür Gelecek Gazetesi Muhabiri Taylan Öztaş “Geçmiş devlet aklı yine saldırarak arkadaşlarımızı tutukladı. Türkiye’de 150’den fazla gazeteci tutuklu durumda. Tutuklu olmayanlar ise soruşturmalara maruz kalıyor. Zorlama iddianamelerle gözaltı süreleri uzatılıyor. Örgüt propagandası ve üyeliği ile suçlanarak gazetecilik faaliyetleri engellenmeye çalışılıyor. Sadiye ve Sadık ile birçok alanda çalıştık. Bizim tek derdimiz gazetecilik yapmak” diye konuştu.

ÖNDEŞ: DERHAL SERBEST BIRAKILMALIDIR

Habercilikten başka bir kaygıları olmayan gazetecilerin tutuklandığını belirten Yeni Yaşam Gazetesi Editörü Muharrem Ender Öndeş ise, Türkiye’de gazetecileri tutuklamanın bir gelenek haline geldiğini söyledi. Dürüst gazetecilerin daima var olacağını dile getiren Öndeş, “Bu tutuklamalar, Türkiye’de havuz basını dışında basın bırakmamak, medyayı tamamen kontrol altına almaktır. Arkadaşlarımız derhal serbest bırakılmalıdır ve gazetecilik yapmaya devam etmelidir” şekline konuştu. (MA)

MA muhabirleri Sadiye Eser ve Sadık Topaloğlu tutuklandı

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