İstinaf, Hayatın Sesi yöneticilerine verilen hapis kararını bozarak “beraat” dedi

Gözde TÜZER

İstanbul

OHAL sonrası çıkarılan Kanun hükmünde kararname (KHK) ile kapatılan Hayatın Sesi Televizyonuna aynı anda hem IŞİD, hem TAK, hem de PKK propagandası yaptığı iddiasıyla açılan davada, televizyon yöneticilerine verilen 3’er yıl 9’ar ay hapis cezası İstinaf Mahkemesi tarafından bozuldu, yöneticiler beraat etti. İstinaf mahkemesi gerekçesinde, davaya konu olan haberlerin, “haber verme sınırlarını aştığı yönünde bir kanaat bulunmadığı”na oy birliğiyle karar verildiğini bildirdi. Kararı değerlendiren Avukat Devrim Avcı Hayatın Sesi Televizyonu’na Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan tek davanın bu olduğunu belirterek “beraat kararı verilen bir televizyonun kapalı olması hiçbir mantığa sığmamaktadır” dedi.

‘HABER VERME SINIRLARINI AŞTIĞI YÖNÜNDE VİCDANİ KANAATE VARILAMADI’

‘Zincirleme şekilde örgüt propagandası' iddiasıyla yargılanan Hayatın Sesi Televizyonu yöneticileri Mustafa Kara, İsmail Gökhan Bayram ve Gökhan Çetin'e 3'er yıl 9'ar ay hapis cezasını Bölge Mahkemesi (İstinaf) 27. Ceza Dairesi beraat kararı verdi.

İstinaf Mahkemesi Mustafa Kara, İsmail Gökhan Bayram ve Gökhan Çetin’in savunmalarını ve mahkemenin ceza kararını dikkate alarak “haber verme sınırlarını aştığı yönünde tam bir vicdani kanaate varılamadığı”na hükmederek hapis cezasının bozulmasına karar verdi.

Mahkeme kararında haber ve yayınlarla ilgili RTÜK tarafından idari cezalar verildiğini hatırlatarak şöyle dedi: “Somut olayda; sanıklar Mustafa Kara ve İsmail Gökhan Bayram'ın ortağı, sanık Gökhan Çetin'in de sorumlu müdürü olduğu adı geçen kanalda yapılan yayınların ve programların atılı suçu oluşturup oluşturmayacağı hususunun irdelenmesi gerekmektedir. Söz konusu haber ve yayınlarla ilgili olarak RTÜK tarafından değerlendirmeler yapılarak bir kısım yayın hakkında 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun kapsamında idari cezalar verildiği dosya kapsamından anlaşılmaktadır. Bu itibarla, yapılan yayınların her ne kadar yayın etiği ilkelerine uymadığı kabul edilebilir ise de, haber verme sınırlarını aştığı yönünde tam bir vicdani kanaate varılamadığı tüm kovuşturma evrakı ve delillerin bir bütün olarak değerlendirilmesi neticesinde anlaşılmıştır.”

TELEVİZYONUN KAPALI OLMASI HİÇBİR MANTIĞA SIĞMAMAKTADIR

Kara, Bayram ve Çetin’in avukatı Devrim Avcı davanın en başında açılmaması gerektiğini, böyle bir kararı bekledikleri ve olması gerekenin bu olduğunu belirterek “Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde haberlerin çarpıcı nitelikte olabileceği ortaya konulmuştu” dedi. Avcı bu davanın Hayatın Sesi Televizyonu’na Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan tek dava olduğunu da belirterek “Dolayısıyla hakkında açılan ceza davası olamayan ve haber verme hakkı kapsamında kabul edilip beraat kararı verilen bir televizyonun hala kapalı olması hiçbir mantığa sığmamaktadır” dedi.

Devrim Avcı Hayatın Sesi Televizyonu yöneticileri hakkında açılan davada beraat kararı verildiğine bir kez daha vurgu yaparak şöyle devam etti: “Televizyonun kapatılmasıyla ilgili açılan davada bugüne kadar hiçbir ilerleme kaydedilmemiştir. Hatta televizyonu kapatan kurulun niteliğinin ne olduğunu mahkeme dahi tespit etmekte zorlanmıştır. Dolayısıyla hukuksuzca kurulan bir kurulun Hayatın Sesi Televizyonunu kapatması kabul edilebilir bir şey değildir, ülkede de hukukun geldiği yeri göstermektedir.”

Hayatın Sesi yöneticilerine 3'er yıl 9'ar ay hapis cezası

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