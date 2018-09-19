HayatÄ±n Sesi yÃ¶neticilerine 3'er yÄ±l 9'ar ay hapis cezasÄ±

Cansu PÄ°ÅžKÄ°N

Ä°stanbul

Kanun hükmünde kararname (KHK) ile kapatÄ±lan HayatÄ±n Sesi Televizyonu’na aynÄ± anda hem IÅžÄ°D, hem TAK, hem de PKK propagandasÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±yla açÄ±lan davanÄ±n karar duruÅŸmasÄ± görüldü. Ä°zleyicilerin ve avukatlarÄ±n salona alÄ±nmasÄ±yla baÅŸlayan duruÅŸma avukatlarÄ±n savunmasÄ±yla devam etti. Verilen aranÄ±nÄ±n ardÄ±ndan kararÄ±nÄ± açÄ±klayan mahkeme, HayatÄ±n Sesi Televizyonu yöneticileri Mustafa Kara, Ä°smail Gökhan Bayram ve Gökhan Çetin'e 3'er yÄ±l 9'ar ay hapis cezasÄ± verilmesine hükmetti. DuruÅŸma sonrasÄ± açÄ±klama yapan avukatlar ve basÄ±n meslek örgütü temsilcileri karara tepki gösterdi.

ÇaÄŸlayan’daki Ä°stanbul Adliyesi 13. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi’nde görülen davanÄ±nÄ±n karar duruÅŸmasÄ±nda avukatlar Devrim AvcÄ±, GülÅŸah Kaya, Gamze GökoÄŸlu, Mustafa SöÄŸütlü, Osman Zeki ErdoÄŸan, Taner AvÅŸar, Semih Mutlu hazÄ±r bulundu. Dava kapsamÄ±nda yargÄ±lanan HayatÄ±n Sesi Televizyonu’nun sahibi Mustafa Kara ve ortaÄŸÄ± Ä°smail Gökhan Bayram ile Genel ve Sorumlu Müdürü Gökhan Çetin vareste tutulduklarÄ± için duruÅŸmaya katÄ±lmadÄ±.

DuruÅŸmayÄ± izlemek üzere aralarÄ±nda AraÅŸtÄ±rmacÄ± Yazar ErdoÄŸan AydÄ±n, Ä°HD GözaltÄ±nda KayÄ±plar Komisyonu Üyesi Sebla Arcan, EMEP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Levent Tüzel ve il yöneticileri, DÄ°SK GÄ±da-Ä°ÅŸ Marmara Bölge Temsilcisi Ä°brahim KÄ±zÄ±lyer, TGS Genel BaÅŸkanÄ± Gökhan DurmuÅŸ, MLSA Direktörü BarÄ±ÅŸ AltÄ±ntaÅŸ, IPI Türkiye Savunuculuk Koordinatörü Caroline Stockford, RSF Türkiye Temsilcisi Erol ÖnderoÄŸlu, CHP Milletvekili Sezgin TanrÄ±kulu, CHP eski milletvekili BarÄ±ÅŸ YarkadaÅŸ, Evrensel YazarÄ± Ä°hsan Çaralan ve televizyonun eski çalÄ±ÅŸanlarÄ± ve Evrensel yazarlarÄ± adliyeye geldi.

DavanÄ±n üçüncü duruÅŸmasÄ±nda mütalaasÄ±nÄ± veren savcÄ± Cem ÜstündaÄŸ, televizyonun sahipleri Kara ve Bayram ile Genel ve Sorumlu Müdürü Çetin’in “zincirleme ÅŸekilde örgüt propagandasÄ±” suçunu iÅŸlediklerini sabit görerek ayrÄ± ayrÄ± 13 yÄ±la kadar hapislerini talep etmiÅŸti.

‘HABERCÄ°NÄ°N HABER VERME YÜKÜMLÜLÜÄžÜ VAR’

DuruÅŸmada ilk olarak Avukat Devrim AvcÄ± esasa iliÅŸkin beyanda bulundu. AvcÄ±, suçlamaya dayanak yapÄ±lan Terörle Mücadele Kanunu (TMK) madde 7’nin unsurlarÄ±nÄ±n oluÅŸmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. AvcÄ±, yalnÄ±zca HayatÄ±n Sesi Televizyonu’nun deÄŸil, ulusal ve uluslararasÄ± birçok kanalÄ±n ülkedeki en büyük katliam olan Ankara Gar katliamÄ± ve peÅŸi sÄ±ra yine Ankara’da ve Ä°stanbul’da meydana gelen patlamalarÄ±n haberini yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlattÄ±. AvcÄ±, AÄ°HM Sürek kararÄ±nÄ± örnek göstererek habercinin bu tür haberleri verme yükümlülüÄŸü olduÄŸunu anÄ±msattÄ±. AvcÄ± ÅŸöyle devam etti:

“Terör eylemi haberi verdiÄŸiniz zaman üye olmuyorsunuz. 15 Temmuz’da baÅŸta ATV olmak üzede birçok kanalda köprü üstündeki tanklar ve Meclisin bombalanmasÄ± canlÄ± yayÄ±nlandÄ±. Hâlâ da yayÄ±nlanÄ±yor, hatta belgesel yapÄ±lÄ±yor. NasÄ±l ‘ATV, FETÖ propagandasÄ± yapÄ±yor’ diyemezseniz haber yapan müvekkilere de bunu diyemezsiniz. Haber verme ile propaganda arasÄ±nda fark vardÄ±r ve propaganda suçunun unsurlarÄ± oluÅŸmamÄ±ÅŸtÄ±r. Perinçek’in AÄ°HM kararÄ±na müdahil olan Türk hükümeti, ‘DüÅŸmanca bile olsa ifadenin dile getirilme biçimi ifade özgürlüÄŸü kapsamÄ±nda güvence altÄ±ndadÄ±r’ diye savunma vermiÅŸti. Her eleÅŸtiriyi CumhurbaÅŸkanÄ±na hakaret, bakana hakaret, propaganda diye yargÄ±lÄ±yorsanÄ±z bu iki yüzlü bir tutumdur.”

AtÄ±lÄ± suçun unsurlarÄ±nÄ±n oluÅŸmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan AvcÄ±, beraat talep etti.

'DEVLET KENDÄ° KOYDUÄžU KANUNA UYMADI’

Avukat GülÅŸah Kaya da usule iliÅŸkin beyanlarda bulundu. Türkiye Cumhuriyeti AnayasasÄ±’na göre Türkiye’nin bir hukuk devleti olduÄŸunu vurgulayan Kaya, “KoyduÄŸunuz kurallara uymakla yükümlü olan heyetiniz ve savcÄ± makamÄ±dÄ±r. Mütalaa veren savcÄ±, hukuk temsilcisi olarak kendi koyduÄŸu kurallarÄ± çiÄŸneyemez. Ortada bir suç varsa bile faili müvekkiller deÄŸildir. RTÜK ve TRT YasasÄ± göre ÅŸirket ortaklarÄ±nÄ±n cezai sorumluluÄŸu yoktur. Kanunlar bu ÅŸekilde. Devlet kendi koyduÄŸu kanuna uymadÄ±. Usulen ceza verilemez beraat etmeleri gerekir” dedi.

Anayasa Madde 2’ye göre Türkiye’nin demokratik hukuk devleti olarak tanÄ±mlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± da anÄ±msatan Kaya, “Demokrasiyi yargÄ± yoluyla saÄŸlayacaksak Anayasa 90. maddeye göre usulüne uygun yapÄ±lmÄ±ÅŸ uluslararasÄ± sözleÅŸmeler kanun hükmündedir. AslÄ±nda üstündedir. Türkiye Cumhuriyeti hukuk devletiyse hukuk devletine uygun karar bekliyoruz” diye konuÅŸtu.

MAHKEME KARARI OY ÇOKLUÄžUYLA VERÄ°LDÄ°

AranÄ±n ardÄ±ndan kararÄ±nÄ± açÄ±klayan mahkeme Kara, Bayram ve Çetin’e oy çokluÄŸuyla 3'er yÄ±l 9'ar ay hapis cezasÄ± verdi.

Mahkeme, kararÄ±nda Kara, Bayram ve Çetin’in üzerlerine atÄ±lÄ± “örgüt propagandasÄ±” suçunu iÅŸlediklerine kanaat getirerek önce 2 yÄ±l hapis cezasÄ± ardÄ±ndan suçun basÄ±n yoluyla iÅŸlendiÄŸi gerekçesiyle cezada yarÄ± oranÄ±nda artÄ±rÄ±m yaparak 3 yÄ±l hapis cezasÄ± verdi. Propaganda suçunun zincirleme olarak gerçekleÅŸtirildiÄŸi gerekçesiyle cezada yarÄ± oranda artÄ±rÄ±m yapan mahkeme, 4,5 yÄ±la çektiÄŸi cezada iyi hal indirimi uygulayarak 3 yÄ±l 9 ay hapis cezasÄ±na hükmetti.

Karar oy çokluÄŸuyla verildi.

Åžerh koyan hakim ise, suçlamaya konu olan her bir yayÄ±nÄ±n propaganda suçu oluÅŸturduÄŸunu savunarak sanÄ±klara verilen cezanÄ±n 4 kez uygulanmasÄ±nÄ± istedi.

Avukatlar kararÄ± istinaf mahkemesine taÅŸÄ±yacak.

'HAYATIN SESÄ° HER ZAMAN EMEKÇÄ°NÄ°N YANINDA OLMUÅžTUR'

AçÄ±klanan karar sonrasÄ± adliyesi önünde basÄ±n açÄ±klamasÄ± gerçekleÅŸtirildi. Burada konuÅŸan Avukat Devrim AvcÄ±, “Mahkeme kararÄ±nda ÅŸöyle bir gerekçe sundu: Suçun meydana gelen aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ±, sanÄ±klarÄ±n güttüÄŸü amaç ve saik... Müvekkillerim kamuoyuna haber verdi, siyasi iktidarÄ±n gizlediÄŸi ne varsa haber yaptÄ±. Biz zaten bu sebeple kapatÄ±ldÄ±k. Zaten siyasi iktidar kendisi gibi olmayanlara çok kolay terör propagandasÄ± yaftasÄ± yapÄ±ÅŸtÄ±rÄ±yor. Cezaevine atÄ±yor. Bu manipülasyondur, bu gazetecilerin haber verme ve haber yapma görevini engellemektir. HayatÄ±n Sesi her zaman emekçinin, muhalifin yanÄ±nda olmuÅŸtur. Bu karara karÅŸÄ± bütün itirazlarÄ±mÄ±zÄ± kullanacaÄŸÄ±z” dedi.

'GAZETECÄ°LER HABER YAPMAYA DEVAM EDECEK'

Türkiye Gazeteciler SendikasÄ± Genel BaÅŸkanÄ± Gökhan DurmuÅŸ, verilen kararÄ±n hukukla baÄŸdaÅŸtÄ±rÄ±lmayacaÄŸÄ±nÄ± söyleyerek ÅŸöyle devam etti:

“Zaten KHK ile kapatÄ±lmÄ±ÅŸ bir televizyonun yöneticilerine hem de alakasÄ±z örgütleri yan yana koyarak ceza vermek hukuk sisteminin iÅŸlemediÄŸinin belgesi. Bundan sonra da bu tarz kararlar çÄ±kacak. Gazeteciler için adliye süreci baÅŸladÄ±. Gazetecileri ve gerçekleri düÅŸman gören bir iktidar var. Gazeteciler yÄ±lmayacak ve haber yapmaya devam edecek.”

‘KARAR ORANTISIZLIÄžIN ÖTESÄ°NDE...’

RSF Türkiye Temsilcisi Erol ÖnderoÄŸlu ise eleÅŸtirel haber yapan gazetecilerin sistemli bir ÅŸekilde hedef haline getirildiÄŸini söyledi. ÖnderoÄŸlu ÅŸöyle konuÅŸtu:

“HayatÄ±n Sesi Televizyonu 3'ncü cezasÄ±nÄ± aldÄ±. RTÜK tarafÄ±ndan cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±, KHK ile kapatÄ±lmasÄ± yetmedi ve 3 yetkilisi bugün 3 yÄ±l 9 ay hapis cezasÄ±na çarptÄ±rÄ±ldÄ±. OrantÄ±sÄ±zlÄ±ÄŸÄ±n ötesinde kamuoyunun haber alma hakkÄ±nÄ±n engellendiÄŸini görüyoruz.”

‘ARKADAÅžLARIMIZA GÜÇ VERMEK Ä°ÇÄ°N ÇAÄžLAYAN’DAYIZ’

Dava sürecini Evrensel'e deÄŸerlendiren Türkiye Gazeteciler SendikasÄ± (TGS) Genel BaÅŸkanÄ± Gökhan DurmuÅŸ ÅŸunlarÄ± söyledi:

“Darbe giriÅŸimi bahane edilerek ilan edilen OHAL’le tüm yetkileri elinde toplayan CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan 2 yÄ±l boyunca ülkeyi kanun hükmünde kararnameler ile yönetti. Bu süreçte terör ile mücadele adÄ± altÄ±nda kendisine muhalif olan gazetecileri de hedef almÄ±ÅŸtÄ±. OHAL döneminde 200’ün üzerinde gazeteci tutuklanÄ±p cezaevine kondu, yüzlercesi gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±, 176 medya kuruluÅŸu kapatÄ±ldÄ±. OHAL 18 Temmuz’da kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ olsa da basÄ±n özgürlüÄŸü konusunda bir normalleÅŸme süreci yaÅŸanmadÄ±. Bugün hâlâ 143 gazeteci cezaevlerinde tutuklu bulunuyor. Yüzlercesinin davalarÄ± hâlâ devam ediyor. Ä°ÅŸçilerin, ezilenlerin sesi olarak kurulan Hayat Televizyonu da bu süreçte kapatÄ±ldÄ±. MallarÄ±na el konuldu ve çalÄ±ÅŸanlarÄ± maÄŸdur edildi. Hayat Televizyonu hakkÄ±nda kapatÄ±lmadan önce açÄ±lan davanÄ±n karar duruÅŸmasÄ± görülecek. Suçlamalar ise insan aklÄ±yla dalga geçer nitelikte. Hayat Televizyonu yöneticileri hem Ä°ÅžÄ°D hem TAK hem de PKK propagandasÄ± yapmakla suçlanÄ±yor. Bu mesnetsiz suçlamalar nedeniyle iki yÄ±ldÄ±r sürekli Hayat Televizyonu yöneticilerini hakim karÅŸÄ±sÄ±na çÄ±karan bir hukuk sistemi mevcut artÄ±k. Ülkenin normalleÅŸebilmesi için öncelikle hukuk sisteminin baÄŸÄ±msÄ±z olmasÄ± gerekmektedir. Bugünkü duruÅŸmada umarÄ±m bunun sinyallerini görürüz. Gazetecilik suç olmaktan çÄ±kartÄ±lÄ±r.”

‘GERÇEÄžÄ°N PEÅžÄ°NDE OLACAKLAR’

Medya ve Hukuk ÇalÄ±ÅŸmalarÄ± DerneÄŸi (MLSA) Direktörü BarÄ±ÅŸ AltÄ±ntaÅŸ ise ÅŸunlarÄ± söyledi:

“HayatÄ±n Sesi yöneticilerine yönelik dava ifade ve basÄ±n özgürlüÄŸüne karÅŸÄ± yargÄ±nÄ±n son dönemde yürüttüÄŸü topyekün saldÄ±rÄ±nÄ±n en açÄ±k örneklerinden biri. Gazeteciler, haber yaptÄ±klarÄ± için 'dolaylÄ± yoldan' örgüt propagandasÄ± yapmakla suçlanÄ±yor. YayÄ±mlanan görüntülerin ‘herhangi bir editoryal denetime tabi’ tutulmadÄ±ÄŸÄ±, flulaÅŸtÄ±rma olmadÄ±ÄŸÄ± gibi sadece haberi yapanlarÄ± ve izleyenleri ilgilendirecek detaylar örgüt amacÄ±na hizmet etmek gibi akÄ±l dÄ±ÅŸÄ± iddialara dönüÅŸüyor. Editoryal olarak neyin doÄŸru neyin yanlÄ±ÅŸ olduÄŸuna yalnÄ±zca gazeteciler, okurlar veya izleyiciler karar verebilir. Bu anlamda bir deÄŸerlendirme yapmak savcÄ±larÄ±n, yargÄ±çlarÄ±n haddine deÄŸildir. KaldÄ± ki, iddianamede geçen haberler, Cizre bodrum katliamÄ±, 10 Ekim Gar saldÄ±rÄ±sÄ± gibi toplumu derinden yaralamÄ±ÅŸ fakat yeterince haberleÅŸtirilmemiÅŸ önemli konulara deÄŸinmektedir. Yani HayatÄ±n Sesi yöneticileri gerçek anlamda habercilik yaptÄ±klarÄ± için cezalandÄ±rÄ±lmaktadÄ±r. Devletin istediÄŸi haberler dÄ±ÅŸÄ±nda hiçbir haber yapÄ±lmasÄ±n isteniyor, kuruluÅŸlarÄ±n kapatÄ±lmasÄ± ve bu tür davalarla da gazetecilere gözdaÄŸÄ± verildiÄŸi sanÄ±lÄ±yor. Bu tür davalarda bomboÅŸ iddianamelere raÄŸmen maalesef genelde cezalandÄ±rma eÄŸiliminde mahkemeler. Fakat gerçek ÅŸu ki, yarÄ±n HayatÄ±n Sesi duruÅŸmasÄ±nda karar olumlu da olumsuz da olsa çalÄ±ÅŸanlarÄ± her zaman gerçeÄŸin peÅŸinde olacaklar.”

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 19 EylÃ¼l 2018 17:11

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