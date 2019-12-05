05 Aralık 2019 14:30
Konya'da iş kazası: Gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada 4 işçi yaralandı
Konya'da bir fabrikada gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada 4 işçi hafif yaralandı.
Fotoğraf: DHA
Konya'nın Çumra ilçesindeki bir fabrikada gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada 4 işçi hafif yaralandı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı İçeriçumra Mahallesi'ndeki bir malt fabrikasında kaynak yapılan borularda oluşan gaz sıkışması sonucu patlama meydana geldi. Patlamada, 4 işçi hafif yaralandı. Çumra Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (Konya/AA)
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