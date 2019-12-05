5 Haziran saldırısı davasında polislerin mahkemeye getirilmesi talebi reddedildi

Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) 5 Haziran 2015’te Diyarbakır İstasyon Meydanı'nda düzenlediği seçim mitingine yönelik IŞİD’in bombalı saldırısına ilişkin görevde ihmali olan polisler hakkında açılan davanın 8’inci duruşması görüldü. Polislerin mahkemeye getirilmesini isteyen avukatların talebi reddedildi.

HDP'nin 5 Haziran 2015'te Diyarbakır'da düzenlediği mitinge yönelik IŞİD'in bombalı saldırısına ilişkin alanda görevli polisler hakkında "görevi kötüye kullanmak" gerekçesiyle açılan davanın 8’inci duruşması görüldü. Diyarbakır 14. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya HDP Milletvekili Remziye Tosun, Diyarbakır İl Eş Başkanı Hülya Alökmen Uyanık ile patlamada yakınlarını kaybeden ve yaralananların ailelerinin oluşturduğu Amed Aileleri İnisiyatifi de katıldı.

DURUŞMA ÖNCESİNDE SAVUNMALARI ALINDI

Mahkemenin kararıyla ikinci patlamanın yaşandığı yerde güvenliği sağlamakla görevli bir emniyet müdürü, bir komiser ve 3 polisin hakkında "görevi kötüye kullanmak"tan hazırlanan ikinci iddianamenin dava dosyasıyla birleştirilmesinden sonra polislerin, tayinleri çıkığı kentlerdeki farklı mahkemelerde savunma verdikleri belirtildi.

"GÜVENLİK ZAFİYETİ VARDI"

5 Haziran Katliamı'nda hayatını kaybeden Civan Arslan’ın ablası Ceylan Arslan, "Biz çantayla miting alanına girdik arama yapılmadı. Güvenlik zafiyeti vardı" diyerek, sanıkların cezalandırılması talebinde bulundu.

Delal Fidan ise "Rihan Yıldız’ın kızıyım annem sağ bacağını kaybetti. Ben de o mitingdeydim. Annemin vücudunun bir çok yerinde yaralanma oldu. Şikayetçiyim" dedi.

DOSYANIN AĞIR CEZAYA GÖNDERİLMESİ TALEP EDİLDİ

Ailelerin avukatlarından Gurbet Yavuz, "Farklı mahkemelerde talimatlar alınması, sanıkların burada sorgulanmaması, yüz yüzelik ilkesine aykırıdır. Soru sorma hakkımız engellenmiştir. Sanıkların buraya getirilmesini, her duruşmada hazır bulundurulmalarını talep ediyoruz" dedi.

Avukatlar, yargılamanın yasaya uygun hazırlanmadığını, mahkemenin bu konuda görevsiz olduğunu belirterek, dosyanın ağır ceza mahkemesine gönderilmesini istedi. Mahkeme ise avukatların talebini reddederek duruşmayı 5 Mart 2020 tarihine erteledi.

ALÖKMEN: BİZ BU DAVANIN TAKİPÇİSİYİZ

Duruşma sonrası adliye önünde açıklama yapan HDP İl Eş Başkanı Hülya Alökmen Uyanık, davanın takipçisi olacaklarını belirterek "5 Haziran'da 2 patlama meydana geldi. Yüzlerce kişi yaralanırken 5 partilimizi kaybetmiştik. Bunu HDP’ye yönelik saldırıların parçası olarak düşünüyoruz. Bu konuda güvenlik zafiyeti olan görevlilerin de cezalandırılmasını takip edeceğiz. Biz bu davanın takipçisi olacağız” dedi.

NE OLMUŞTU?

HDP’nin 5 Haziran 2015 tarihinde Diyarbakır İstasyon Meydanı’nda düzenlediği mitinge yönelik bombalı saldırıda 5 kişi yaşamını yitirmiş, onlarca kişi de yaralanmıştı.

Saldırıya ilişkin gerekli güvenlik tedbiri almayan ve görevde ihmali bulunan 14 polis hakkında "görevi kötüye kullanmak"tan Diyarbakır 14. Asliye Ceza Mahkemesince dava açılmıştı. Geçtiğimiz ay ise mahkeme ek iddianame hazırlayarak 5 polis hakkında daha "görevi kötüye kullanmak"tan dava açmıştı ve bu sayı 19’a yükselmişti. (Diyarbakır/EVRENSEL)

5 Haziran saldırısı davasında ağırlaştırılmış müebbet istemi

Reklam