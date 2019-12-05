Meclise 9 yeni fezleke gönderildi: 6'sı HDP'li Ömer Öcalan hakkında
TBMM Başkanlığına, 4 milletvekilinin yasama dokunulmazlığının kaldırılması için 9 yeni fezleke gönderildi.
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Meclise dokunulmazlıkların kaldırılması talebiyle 9 yeni fezleke sulundu. Fezlekelerin 6’sı HDP’li Ömer Öcalan hakkında hazırlandı.
Meclise 4 milletvekilinin yasama dokunulmazlığının kaldırılması için 9 yeni fezleke daha sunuldu. Fezlekelerin 6’sı Halkların Demokratik Partisi (HDP) Urfa Milletvekili Ömer Öcalan hakkında düzenlendi. AKP Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir, MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu ve CHP İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil Sütlü hakkında da birer fezleke Meclis Başkanlığına sunuldu.
22 Kasım’da Meclis Başkanlığına gelen fezlekeler, Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna gönderildi. (HABER MERKEZİ)
TİP Genel Başkanı Erkan Baş hakkında dokunulmazlığın kaldırılması için fezleke
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