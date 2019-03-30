43 milletvekili hakkında 83 yeni fezleke TBMM'ye gönderildi

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da aralarında olduğu 43 milletvekilli hakkında dokunulmazlığın kaldırılması talebiyle 83 fezleke hazırlanarak, Anayasa ve Adalet Komisyonuna gönderildi.

HDP’li 38 milletvekili hakkında fezleke hazırlanırken, dokunulmazlığın kaldırılması istenen vekiller arasında AKP'li Kastamonu Milletvekili Hulusi Şentürk de yer aldı.

Hakkında fezleke hazırlanan HDP'li milletvekilleri şöyle: HDP’nin Urfa Milletvekili Ömer Öcalan hakkında 3, Hüseyin Kaçmaz 1, Mehmet Rüştü Tiryaki 2, Musa Farisoğulları 5, Murat Sarısaç 1, Mensur Işık 1, Mahmut Toğrul 2, Nuran İmir 1, Tayip Temel 1, Tuma Çelik 2, Semra Güzel 5, Abudullah Koç 1, Berdan Öztürk 5, Salihe Aydeniz 5, Ayşe Acar Başaran 4, Sait Dede 2, Şevin Coşkun 1, Ayşe Sürücü 4, Remziye Tosun 5, Feleknas Uca 1, İmam Taşçıer 2, Dersim Dağ 5, Meral Danış Beştaş 1, Pero Dündar 1, Erdal Aydemir 2, Pervin Buldan 2, Kemal Bülbül 1, Sezai Temelli 1, Gülistan Kılıç Koçyiğit 1, Serpil Kemalbay 1, Selçuk Mızraklı 2, Bedia Özgökçe Ertan 1, Ebru Günay 1,Hüda Kaya 1, Fatma Kurtulan 1, Dilan Dirayet Taşdemir 1, Nusrettin Maçin 1

CHP’Lİ 3 İSİM HAKKINDA FEZLEKE

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaorğlu hakkında 1, Murat Bakan 1, Kamil Okyay Sındır hakkında 1 fezleke hazırlandı.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili Barış Atay hakkında da bir fezleke hazırlanırken, AKP İstanbul Milletvekili Hulusi Şentürk hakkında da dokunulmazlığın kaldırılması talebiyle fezleke hazırlandı. (MA)