Sistematik çocuk istismarı failine ödül gibi ceza: Sarkıntılık suçundan 4 yıl istendi

Adana'da bir apartmanın görevlisinin çocuğu şu an 18 yaşında olan A.Y.'yi, 13 yaşından beri sistematik olarak cinsel istismara maruz bıraktığı iddia edilen apartman yöneticisi C.S. (62), yargılandığı davada "sarkıntılık" suçundan 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Karara itiraz eden ailesinin avukatı Fatoş Hacıvelioğlu, "Bir kız çocuğunu zincirleme bir şekilde istismar eden sanığa ödül gibi bir ceza verildi" dedi.

DHA'nın haberine göre, Merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde, 2014 yılında babasının apartman görevlisi olarak çalıştığı binada ailesiyle yaşayan, o dönem 13 yaşında olan A.Y., apartman yöneticisi C.S.'nin istismarına maruz kaldı. Bu tarihten sonra da zaman zaman istismarını sürdürdü. A.Y. de kimseye anlatamadığı istismarı günlüğüne yazdı. İki yıl önce, A.Y.'nin durumundan şüphelenen ablası, günlüğünü okudu. Babalarının işten çıkarılacağı korkusuyla olayı saklayan abla-kardeş, daha sonra aile dostlarından birine olayı anlattı. Olayı öğrenen anne ve baba, C.S. hakkında suç duyurusunda bulundu. C.S. hakkında "cinsel istismar" suçundan dava açıldı. Tutuksuz yargılanan C.S., 20 Kasım'da Adana 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında "sarkıntılık" suçundan 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

"ÖDÜL GİBİ CEZA"

Avukat Fatoş Hacıvelioğlu | Fotoğraf: DHA

Ailenin avukatı Fatoş Hacıvelioğlu, mahkemenin kararına itiraz ederek cinsel istismarın yaklaşık 3 yıl sürdüğünü ve bundan dolayı işlenen suçun sistematik bir suç olduğunu dile getirdi. 2 yıl süren dava sonucunda sanık C.S.'nin 4 yıl ceza almasının aileyi sarstığını vurgulayan Hacıvelioğlu, "Bir kız çocuğunu zincirleme bir şekilde istismar eden sanığa ödül gibi bir ceza verildi" dedi.

Hacıvelioğlu, "Sanığın mahkemede tanık olarak gösterdiği kişiler 'bu adam öyle bir şey yapmaz, biz görmedik' gibi ifadeler verdi. Bu suçlar zaten niteliği gereği yapan kişinin etrafta kimse olmadığı zaman işlediği suçlar. Cinsel istismar olaylarında sanık, mağduru yalnızken yakalamaya çalışır ve suçu öyle işler. Burada mağdurun beyanı esas alınmalıdır. Bu tutarlı beyanlar da en büyük delillerdir" diye konuştu.

GEREKLİ YASAL DÜZENLEMELER MEVCUT

Sanığın cinsel istismar suçundan 8 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması gerektiğini vurgulayan Fatoş Hacıvelioğlu, şöyle konuştu:

"Mahkeme ne yazık ki kararını istismarı sarkıntılık düzeyinde değerlendirdi. 15 yaşını tamamlamamış bir kız çocuğu söz konusuyken ve bu bir ağırlaştırıcı neden iken uygulanmadı. Ayrıca bu karara üyelerden biri beraat yönünde bir muhalefet şerhi koydu. Aslında ülkemizde bu konuyla alakalı gerekli yasal düzenlemeler var. Yani iş, hakim ve savcıların yasayı kullanıp kullanmamasına bağlı kalıyor. Bunu yasaları hakkıyla uyguladıkları zaman gereken cezalar verilecektir. Sonuç olarak söz konusu kişi bu süreçte cezaevine hiç girmedi. Aldığı cezadan sonra da adli kontrolle serbest kaldı. Tabi ki biz tüm itiraz yolarını sonuna kadar kullanacağız" (HABER MERKEZİ)

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