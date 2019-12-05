AKP'li Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi, belediye envanterindeki heykelleri satıyor

Daha önce CHP yönetiminde olan ve 31 Mart yerel seçimlerinde AKP’nin kazandığı Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi, envanterde yer alan heykelleri satma kararı aldı. Önceki dönemde yapılan ve belediyenin satmak istediği heykeller, halka açık alanlarda sergileniyordu. 2015 yılından beri düzenlenen heykel sempozyumlarında küratör olarak görev alan heykeltıraş Nermin Sözel, Süleymanpaşa Belediyesi ile yaptıkları protokolde heykellerin satılamayacağına dair bir ibare olduğunu belirtti. Belediye yönetimi ise heykelleri satarak yoksul insanlara yardım yapılacağını söylüyor.

Cumhuriyet'ten Leyla Kılıç'ın haberine göre Süleymanpaşa Belediye Meclisi, AKP ve MHP’lilerin oy çokluğu ile belediye bünyesinde bulunan heykelleri satma kararı aldı. Alınan kararla, satılan sanat eserlerinin gelirlerinin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağı belirtildi. Karara göre Süleymanpaşa’nın CHP’li eski Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat döneminde, ilçeye gelen dünyaca ünlü heykel sanatçılarının yöreyi ve insanını anlatan farklı temalar üzerinden yaptıkları ve her biri özgün bir eser olan heykel çalışmaları açık artırmayla satılacak.

Heykeltıraş Nermin Sözel, Süleymanpaşa Belediyesi ile her yıl uluslararası normlara dayalı olarak yaptıkları bir protokolün söz konusu olduğunu ve bu protokole göre heykellerin satılamayacağını ifade etti. Sözel, hukuki yollara başvuracaklarını söyledi. (HABER MERKEZİ)