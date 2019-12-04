Yeni e'nin Aralık sayısı 'ayaklanan' dünyaya bakıyor

Yeni e'nin 2019'un son sayısında neoliberalizme karşı ayaklanmaları ele aldı. Nuray Sancar, Sinan Birdal, Ekinsu Devrim Danış, Kavel Alpaslan ve Ceren Sözeri, derginin yeni sayısının dosyasında Latin Amerika'dan Ortadoğu'ya 'ayağa kalkan' halklara çeviriyor yüzünü ve "Hangi halk neyi nasıl yapacak? 'İşin sonu' nereye bağlanacak?" sorularına yanıt arıyor.

Yeni e'nin yeni sayısında şiirler Muzaffer Kale, Gökhan Arslan, Mehmet Akif Tutumlu, Okan Yılmaz, Oğulcan Kütük, Toygar Kaya ve Anton Beav imzalı. Öyküler ise bu yılın TÜYAP Kitap Fuarı Onur Yazarı Adnan Özyalçıner, Öykü Gizem Gökgül ve Remziye Arslan'a ait.

Yeni e'de çok izlenen ve çok konuşulan 'Parazit' filmini Hatice Yıldız, 'enternasyonalist sinemacı' Joris Ivens'i Nedim Yılmaz, 'mağdur dinci burjuvalar'ı Yasin Durak, "Cazın altın yılı"nı Nazlı Toprak, Tan olayının kurbanı A.B.C Kitabevi'ni Mehmet Ergün, TÜYAP Sanat Fuarı'nı Ali Karataş, "Monoklü"yü İlyas Tunç ele aldı.

Burhan Kum'la kitabı, "Gentile Bellini’nin Resimli Konstantiniye Günlüğü", Kıvanç Sezer'le filmi "Küçük Şeyler" ve ünlü fotoğrafçı Sebastio Salgado ile (çeviri) sanatı hakkında röportajlar yer alıyor. Atilla Atala, Aslı Alpar da çizgileriyle bu sayıya destek veren sanatçılardan oldu.

İsmail Yıldırım ve Nuray Sancar'ın 50. sanat yılında ressam Orhan Taylan'la sohbeti de Yeni e'de yer buluyor.

Yeni e'ye kitabevlerinin yanı sıra emekkitap.com, babil.com, odakitap.com, eganba.com adreslerinden ulaşabilirsiniz. (KÜLTÜR SERVİSİ)

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