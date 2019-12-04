Eskişehir'de kadınlar öldürülen Ayşe Tuba Arslan için eylem yaptı

Eskişehir Demokratik Kadın Platformu, ayrıldığı Yalçın Özalpay tarafından satırla başına vurularak öldürülen 2 çocuk annesi Ayşe Tuba Arslan için adliye önünde eylem yaptı. Kadınlar adına konuşan Avukat Pınar Çelik Arpacı, Ayşe Tuba Arslan'ın eski eşine yönelik 23 kez suç duyurusunda bulunduğunu hatırlatarak, "23 kez hayatta kalmak için çığlık çığlığa yardım istedi, aman diledi, kendisine yaşatılan korkunun cezalandırılmasını bekledi bu sarayın kapısında. Ancak Ayşe Tuba’nın yürekleri dağlayan hikayesi ve cansız bedeni düştü" dedi.

Eskişehir'de sokak ortasında eski eşi tarafından öldürülen Ayşe Tuba Arslan’ın eşinden gördüğü şiddete karşı 23 kez suç duyurusunda bulunduğu, 10 suç duyurusundan 5’inin "delil yetersizliği" gerekçesiyle takipsizlikle sonuçlandığı ortaya çıktı. Ardından Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Aile Hukuku Çalıştayı’nda Arslan'ın ölümüne ilişkin itiraf niteliğinde açıklamalarda bulundu. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığının, dosyaları "uzlaştırma bürosuna" taşıyarak Arslan’ı saldırgan ile uzlaştırmaya çalıştığı ortaya çıktı. Tüm bunlara tepki gösteren Eskişehir Demokratik Kadın Platformu, basın açıklaması yaparak “Erkek adalet değil gerçek adalet istiyoruz” dedi.

"23 KEZ HAYATTA KALMAK İÇİN YARDIM İSTEDİ BU SARAYIN KAPISINDA"

Eskişehir Demokratik Kadın Platformu, Adliye Sarayı kapısında bir araya geldi. Kadınlar, ellerinde "boşanmayı değil, cinayetleri engelle, koruma, aklama, yargıla, bir kişi daha eksilmeyeceğiz" yazılı dövizler açtı.

Avukat Pınar Çelik Arpacı, Ayşe Tuba Arslan’ın 23 kez suç duyurusunda bulunduğunu hatırlatarak, "Ayşe Tuba Arslan, Eskişehir Adliyesine katledilmeden önce tam 23 kez geldi. Bu büyük kapıdan geçip, büyük unvanları olan büyük adamlara dert anlattı. Dedi ki; ‘bu adam beni öldürecek, bu adam beni tehdit ediyor, yüzüme kezzap atacak, ben adalet istiyorum, ölünce mi koruyacaksınız beni’. Ayşe Tuba, yılmadan 23 kez gelip gitti buraya, kapısında adalet sarayı yazan bu taş binaya. Evet, tam 23 kez hayatta kalmak için çığlık çığlığa yardım istedi, aman diledi, kendisine yaşatılan korkunun cezalandırılmasını bekledi bu sarayın kapısında. Ancak Ayşe Tuba'nın yürekleri dağlayan hikayesi ve cansız bedeni düştü" dedi.

Ayşe Tuba Arslan’ın bir kitap kahramanı değil, şiddetin her türlüsüne göğüs germeye çalışan milyonlarca kadından birisi olduğunu söyleyen Arpacı, Türkiye’nin çantasından mahkemelere yazılmış "ölmek istemiyorum" dilekçeleri çıkan ölü kadınlar ülkesine dönüştüğünü ifade etti.

"İSTANBUL SÖZLEŞMESİ UYGULANSIN!"

Ayşe Tuba Arslan'ın cenazesinin, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü 25 Kasım'da toprağa verildiğini hatırlatan Arpacı, açıklamasına şu sözlerle devam etti:

"Yasta değil isyandayız, dedik. Bir kişi daha eksilmeyeceğiz, diye birbirimize söz verdik. Ölmemek için 23 kez Eskişehir Adalet Sarayının kapısını çalmış canımız kız kardeşimiz Ayşe Tuba'nın inadı, 44 gün boyunca bir hastane odasında yaşama tutunmaya çalışan mücadelesi unutulmayacak. Buradan hayatımız, kimliğimiz, özgürlüğümüz adına biz kadınlar bir kez daha haykırıyoruz: İstanbul Sözleşmesi tartışması sona erdirilsin, bir uluslararası sözleşme uygulansın. Adalet Bakanlığı, kadına yönelik şiddet suçlarında uzlaşma uygulamasından derhal vazgeçsin. 6284 Sayılı Kadına Yönelik Şiddet Yasasındaki uygulama sorunları çözülsün, kolluk ve yargı alanı başta olmak üzere ilgili kurum ve görevlilere yasanın önemi, sorumluluğu anlatılsın. Kadın cinayetlerinde katillerin iyi hal ve tahrik indirimi ile cezasızlık politikası son bulsun, erkek şiddetine ağırlaştırıcı hükümler uygulansın. Erkek adaleti değil gerçek adalet istiyoruz"

Fotoğraf: DHA

Fotoğraf: DHA

(Eskişehir/EVRENSEL)

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